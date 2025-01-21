"Клуб білого бізнесу": у перелік потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами

За даними Державної податкової служби України, майже 8 тисяч компаній наразі знаходяться у "Клубі білого бізнесу". Це підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 7 997 компаній потрапили до "Клубу білого бізнесу". Це підприємства, що повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із Росією.

"Проте на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду", - підкреслюють аналітики.

Скільки компаній "під питанням" потрапили до переліку?

"Опендатабот" проаналізував компанії, що потрапили до довіреного переліку ДПС, та виявив серед них представників, пов’язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козак, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією "Алеф", якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у реєстрі корупціонерів тощо.

Аналітики зауважують, що вже після того, як було опубліковано перелік, санкції було накладено на народного депутата Юрія Бойко, але дві компанії з його групи також серед "білих бізнесів".

Скільки заробляють компаній з "Клубу білого бізнесу"?

За даними "Опендатабот", 42% компаній з "Клубу білого бізнесу" заробляють від 10 до 100 мільйонів гривень на рік — це 3,3 тисячі бізнесів. Ще 177 компаній можуть похвалитися доходом понад 1 мільярд гривень (2,2%).

Ще 208 учасників Клубу не подали звітність до Держстату за 2023 рік, відповідно, оцінити їх фінансові показники наразі неможливо.

Як підкреслюють аналітики, майже чверть представників "білого бізнесу" зосереджено у столиці — 1 927 компаній. Ще 10% або 794 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині. Замикає трійку Київщина — 594 компанії або 7%.

Які напрямки діяльності

В "Опендатабот" зазначають, що 16% або 1 275 компаній з так званого "білого списку" працюють у сфері оптової торгівлі. На другому місці сільське господарство — 1 120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій — 359 компаній (4,5%). Медична галузь замикає п’ятірку — 312 компаній (3,9%).

Зауважимо, повний перелік компаній, які потрапили до "Клубу білого бізнесу", доступний на офіційному сайті ДПС.

"Клуб білого бізнесу" або "Територія високого рівня довіри"

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) для зручності платників податків та користувачів створила сайт — "Територія високого рівня податкової довіри".

Зауважимо, потрапляння до "Території високого рівня довіри" залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Лідером за кількістю представників стала корпорація "Агропросперіс", яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До переліку потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю – у агропромислового холдингу "Астарта", власником якого є Віктор Іванчик. У нього до списку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається із середніх підприємств. Серед них – ТОВ "Промімпекс Полтава" (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).