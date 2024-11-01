Податкова служба запустила сайт із переліком доброчесних платників податків

Державна податкова служба для зручності платників податків та користувачів створила сайт — "Територія високого рівня податкової довіри".

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Друзі, нарешті закон про підтримку доброчесних платників податків починає діяти", - заявив він.

За словами голови комітету перший Перелік платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства буде сформовано наприкінці листопада за результатами четвертого кварталу 2023 року та трьох кварталів 2024 року. Вже на початку грудня кожен зможе перевірити включення себе до Переліку.

Яка інформація міститься на сайті

Гетманцев повідомив, що на сайті "Територія високого рівня податкової довіри" платники зараз можуть ознайомитись з інформацією, як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи в ньому. Згодом там будуть розраховані середні показники критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Також повідомляється, що платники податків можуть уточнити свої показники на початку грудня та дізнатися в своєму Електронному кабінеті, чи увійдуть вони до Переліку.

Оприлюднення Переліку сумлінних платників та середніх значень показників критеріїв надасть можливість платнику порівняти результати своєї діяльності та розрахунків з бюджетом із середніми значеннями цих показників в цілому по Україні.

"Впевнений, що ініціатива сприятиме створенню якісно нових форм спілкування податкової служби і платника податків на сучасних засадах прозорості та відкритості", - зазначив Гетманцев.

Підприємства із Переліку отримають низку переваг

Як зауважив голова податкового комітету, підприємства, які будуть включені до Переліку, отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів.

Йдеться про мораторій на проведення документальних перевірок, окрім деяких їх видів.

Також буде скорочено строки камеральних та документальних перевірок при отриманні бюджетного відшкодування та строки надання індивідуальних податкових консультацій.

Для таких платників спрощується механізм взаємодії з податковою, оскільки для кожного з них буде визначено комплаєнс-менеджер з метою підвищення якості їх обслуговування.

"Запрошую платників податків приєднатися до спільноти платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - Території високого рівня податкової довіри", - підсумував Гетманцев.

Варто зазначити, що у жовтні Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що передбачено так званим законом про "Клуб білого бізнесу".

Особливе місце для обраних

Компанії та підприємці, які дотримуються законодавства і платять багато в держбюджет, позбавляться податкових перевірок. Втім, виконати ці умови зможуть далеко не всі платники податків, що лякає бізнес та експертів.

Гетманцев прогнозує, що до складу цього клубу увійдуть близько 5 тисяч платників податків, а увага з боку Державної податкової служби (ДПС) до них буде мінімальною.

У той же час, з боку експертів є побоювання, що до тих компаній, які не потраплять до "клубу", податківці будуть ставитись упереджено, що створить у таких платників податків проблеми та призведе до необґрунтованих перевірок та тиску. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.