Зеленський підписав закон про "клуб білого бізнесу": що це дасть підприємцям

24 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про "клуб білого бізнесу", який запроваджує нові умови для підприємців, що дотримуються податкового законодавства на високому рівні.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради та ініціатор закону Данило Гетманцев.

Основні положення закону

Закон передбачає створення Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. До нього увійдуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, а також резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть певним вимогам, зокрема щодо рівня сплати податків та нарахування заробітної плати.

Гетманцев розповів, що суть закону в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зарплати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Які переваги надаватимуться платникам податків із переліку

Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Гетманцев підкреслив, що держава та білий бізнес є союзниками у боротьбі з тіньовою економікою та корупцією. За його словами, закон спрямований на ефективну співпрацю у подоланні тіньових схем та корупції, підкресливши важливість спільних кроків у цьому процесі.

Він додав, що закон про "клуб білого бізнесу" має на меті покращити податкове адміністрування та підтримати прозорий бізнес в Україні, що є ключовим кроком у боротьбі з тіньовою економікою та корупцією.

Нагадаємо, 24 квітня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про "клуб білого бізнесу" №11084, яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.

18 червня ВР ухвалила його у другому читанні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com