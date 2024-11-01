НБУ зобов’язав банки повідомляти про ухилення клієнтів від сплати податків

Національний банк надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що застосування таких механізмів може свідчити про розроблення та використання схем з метою ухилення від сплати податків, що полягають у штучному розподілі ведення бізнесу юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема залучення фізичних осіб-підприємців , які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Такі схеми характеризуються певними ознаками, які можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП (групи), приклади яких наведені в листі НБУ до небанківських установ та банківських асоціацій.

Як наголошують у регуляторі якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до групи, є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з урахуванням виявлених ризиків у порядку, визначеному законодавством у сфері фінансового моніторингу.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки та небанківські фінансові установи зможуть удосконалити свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками", - переконані в НБУ.

НБУ бореться з "дропами"

Нагадаємо, Верховна Рада 8 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Він допоможе поборотися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з "дропами" - людьми, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки надалі використовуються як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Також Національний банк України вирішив встановити з 1 жовтня тимчасово на пів року ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (також відомі як P2P, C2С)

У регуляторі кажуть, що 98% клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують зазначену суму, тому громадяни не відчують змін.

Доступною залишається можливість здійснити переказ за реквізитами IBAN, навіть якщо ліміт буде вичерпано.

До того ж його не будуть застосовувати, якщо офіційні доходи за місяць перевищують суму встановленого обмеження.