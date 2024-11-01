Обсяг непрацюючих кредитів у банках скоротився на майже сім мільярдів гривень

Станом на 1 жовтня 2024 року обсяг непрацюючих кредитів (NPL) за дев’ять місяців 2024 року в українських банках скоротився на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними регулятора, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 32,3%, або на 5 відсоткових пункти порівняно з показником станом на початок року.

Зазначається, що ключовими чинниками скорочення NPL стали подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості, зниження кредитних ставок та списання NPL.

За дев’ять місяців 2024 року обсяг валових кредитів у банківський системі зріс на 154 млрд грн або на 13,6%. Водночас поліпшилася якість врегулювання й корпоративних боргів – частка NPL в кредитах бізнесу скоротилася на 3,4 в. п. до 40,7%.

Як наголошують в НБУ, скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках – до 12,8%, у банках з іноземним капіталом – до 12,7%, у державних – до 45,0%.

Нагадаємо, частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 вересня 2024 року становила 33,1%. Цей показник на 0,8 в.п. нижчий рівня станом на 1 серпня 2024 року (33,9%) та на 4,2 в.п. менший за показник станом на початок року.

Раніше повідомлялося, що НБУ та Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation (IFC) планують спільно працювати над вирішенням проблеми непрацюючих кредитів та створити в Україні правову базу для заснування компаній з урегулювання проблемних активів.

Який вплив на банківську систему мають NPL

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Збитки, яких банки можуть зазнати від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал фінустанов. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Як зазначав генеральний директор фінкомпанії Activitis Павло Матіяш, для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід ухвалити обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.