IFC та НБУ підписали дві угоди: розширять доступ малого та середнього бізнесу до фінансування

Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation (IFC) — одна з п'яти інституцій Групи Світового банку) 25 жовтня 2024 року у Вашингтоні (США) підписали два нові договори про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що підписані договори мають розширити доступ малого та середнього бізнесу до фінансування, а також підтримати економічне відновлення України в умовах постійних викликів, спричинених російським вторгненням.

Співробітництво між НБУ та IFC відбуватиметься у двох сферах: розвиток цифрових фінансових послуг та створення інфраструктури для роботи з урегулювання проблемних активів (ARC).

Розвиток екосистеми цифрових фінансових послуг в Україні

Повідомляється, що у межах першого договору НБУ та IFC домовилися спільно працювати над подальшим розвитком екосистеми цифрових фінансових послуг в Україні, враховуючи досвід попередньої успішної співпраці між інституціями.

Як наголошують у регуляторі, ключові ініціативи у цьому напрямі включають стимулювання інновацій через відкритий банкінг, підвищення фінансової інклюзії через просування фінансових послуг агентськими банківськими каналами, заохочення бізнесу до впровадження інноваційних фінансових послуг з використанням регуляторної платформи НБУ ("пісочниці"), а також підтримку зростання обсягів безготівкових операцій.

"Очікується, що такі зміни посилять конкуренцію в банківському секторі, поліпшать пропозицію фінансових послуг, сприятимуть розвитку безготівкової економіки та наближенню фінансового сектору України до європейських стандартів", - прогнозують в НБУ.

Вирішення проблеми непрацюючих кредитів

Крім того, у межах другого договору НБУ та IFC планують працювати над вирішенням проблеми непрацюючих кредитів та створити в Україні правову базу для заснування компаній з урегулювання проблемних активів.

"Таких компаній наразі немає у фінансовому секторі України. Очікується, що вони зможуть відіграти важливу роль в управлінні NPL та залученні приватних інвестицій", - пояснюють у регуляторі.

Так, за допомогою ефективного врегулювання непрацюючих кредитів ARC можуть допомогти зменшити загальну кількість NPL, що посилить стійкість банківського сектору. Також партнерство з ARC допоможе зменшити ризики для банків та інших фінансових установ, щоб вони могли і далі нарощувати кредитування.

В НБУ додають, що договір передбачає законодавчі реформи, навчальні ініціативи, семінари тощо.

Зауважимо, з лютого 2022 року IFC, яка є членом Групи Світового банку, інвестувала в Україну 1,6 млрд дол. США, у тому числі понад 1,1 млрд доларів з власного рахунку та 530 млн дол. США мобілізованих коштів. Це більш ніж удвічі перевищує середньорічний обсяг фінансування з боку IFC до повномасштабного вторгнення.