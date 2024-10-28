IFC и НБУ подписали два соглашения: расширят доступ малого и среднего бизнеса к финансированию

Национальный банк Украины и Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation (IFC) — один из пяти институтов Группы Всемирного банка) 25 октября 2024 г. в Вашингтоне (США) подписали два новых договора о сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Подписанные договоры должны расширить доступ малого и среднего бизнеса к финансированию, а также поддержать экономическое восстановление Украины в условиях постоянных вызовов, вызванных российским вторжением.

Сотрудничество между НБУ и IFC будет осуществляться в двух сферах: развитие цифровых финансовых услуг и создание инфраструктуры для работы по урегулированию проблемных активов (ARC).

Развитие экосистемы цифровых финансовых услуг в Украине

Сообщается, что в рамках первого договора НБУ и IFC договорились совместно работать над дальнейшим развитием экосистемы цифровых финансовых услуг в Украине, учитывая опыт успешного сотрудничества между институциями.

Как отмечают в регуляторе, ключевые инициативы по этому направлению включают стимулирование инноваций через открытый банкинг, повышение финансовой инклюзии через продвижение финансовых услуг агентскими банковскими каналами, поощрение бизнеса к внедрению инновационных финансовых услуг с использованием регуляторной платформы НБУ ("песочницы"), а также поддержку роста объемов безналичных сделок.

"Ожидается, что такие изменения усилят конкуренцию в банковском секторе, улучшат предложение финансовых услуг, будут способствовать развитию безналичной экономики и приближению финансового сектора Украины к европейским стандартам", – прогнозируют в НБУ.

Решение проблемы неработающих кредитов

Кроме того, в рамках второго договора НБУ и IFC планируют работать над решением проблемы неработающих кредитов и создать в Украине правовую базу для создания компаний по урегулированию проблемных активов.

"Таких компаний пока нет в финансовом секторе Украины. Ожидается, что они смогут сыграть немаловажную роль в управлении NPL и привлечении частных инвестиций", — объясняют в регуляторе.

Так, с помощью эффективного урегулирования неработающих кредитов ARC могут помочь снизить общее количество NPL, что усилит устойчивость банковского сектора. Также партнерство с ARC поможет снизить риски для банков и других финансовых учреждений, чтобы они могли и дальше наращивать кредитование.

В НБУ добавляют, что договор предусматривает законодательные реформы, учебные инициативы, семинары.

Отметим, с февраля 2022 года IFC, являющаяся членом Группы Всемирного банка, инвестировала в Украину 1,6 млрд дол. США, в том числе более 1,1 млрд долларов со собственного счета и 530 млн долларов. США мобилизованные средства. Это более чем в два раза превышает среднегодовой объем финансирования со стороны IFC до полномасштабного вторжения.