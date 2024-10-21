BankID НБУ: количество электронных идентификаций за III квартал 2024 года выросло на 9%

В III квартале 2024 года был зафиксирован устойчивый рост спроса на использование Системы BankID НБУ, обеспечивающей удаленную идентификацию и верификацию граждан для доступа к дистанционным услугам в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Общее количество успешных электронных идентификаций за июль-сентябрь составило 24,2 миллиона запросов, что на 9% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Количество участников системы также возросло: к ней подключились четыре новых поставщика услуг и два дополнительных абонентских узла. Среди новых участников – мобильное приложение для образования "Мрия", которое используют ученики, родители и учителя.

В целом система BankID НБУ насчитывает 39 банков-идентификаторов и 108 абонентов-предоставителей услуг.

Кроме того, НБУ завершил предварительную оценку соответствия Системы требованиям европейского регламента eIDAS для электронной идентификации со средним уровнем доверия и определил следующие шаги по ее регистрации в ЕС.

Во ІІ квартале 2024 года наблюдалось стабильное рост спроса на использование системы BankID НБУ как способ удаленной идентификации и верификации граждан для получения доступа к широкому спектру дистанционных услуг в Украине. Общее количество успешных электронных идентификаций с использованием системы в апреле – июне этого года составило 22,3 млн. шт. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатель I квартала 2024 года.

Система BankID НБУ успешно прошла предварительную оценку на соответствие стандартам ЕС. В НБУ отмечают, что предварительная оценка является первым важным шагом на пути приведения системы BankID в полное соответствие требованиям регламента eIDAS.