В Украине на 38% вырос спрос на использование системы BankID

Во ІІ квартале 2024 года наблюдался стабильный рост спроса на использование системы BankID НБУ как способа удаленной идентификации и верификации граждан для получения доступа к широкому спектру дистанционных услуг в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что общее количество успешных электронных идентификаций с использованием системы в апреле-июне этого года составило 22,3 млн. шт. Это более чем на треть (на 38%) превышает показатель I квартала 2024 года.

"В настоящее время это наибольшее количество успешных идентификаций за квартальный период с начала работы системы", — говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодня система BankID НБУ насчитывает 39 банков-идентификаторов и 106 абонентов – предоставителей услуг. В течение II квартала 2024 года к ней подключены шесть новых абонентов:

АО "Пиреус Банк МКБ" в статусе абонента-идентификатора;

пять абонентов – предоставляющих услуги [четыре коммерческих (финансовые услуги) и один некоммерческий (государственные услуги)].

В частности, как сообщают в НБУ, в мае этого года к системе было подключено и начало свою работу мобильное приложение Резерв+, что позволяет военнообязанным удаленно обновлять свои учетные данные в соответствии с требованиями законодательства. С момента запуска и до конца июня в этом приложении с использованием системы BankID НБУ было осуществлено 5,5 млн. успешных идентификаций.

Система BankID продолжает совершенствоваться

"Как и обещали, не останавливаемся на достигнутом и продолжаем заботиться об эффективном развитии системы BankID НБУ. В частности, мы внедрили новый функционал – автоматизированную процедуру рассмотрения споров для наших коммерческих абонентов системы", — сообщила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Васильева.

Она отметила, что теперь создание заявления на обжалование успешной электронной идентификации и его проработку сторонами спора есть простым, удобным и осуществляется в Личном кабинете абонента системы BankID НБУ.

Напомним, что 99,9% клиентов, у которых открыты счета в банках, имеют возможность доступа к широкому спектру удаленных услуг через систему BankID НБУ. Во время полномасштабной войны система BankID НБУ позволяет миллионам украинцев дистанционно получать публичные финансовые и другие коммерческие услуги.

Добавим, что "Дія" совместно с НБУ вводит процесс мультишеринга документов. Эта инновация позволит гражданам делиться не только цифровыми копиями документов, но и справками о доходах с помощью нескольких кликов.