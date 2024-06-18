В приложении "Резерв+" стал доступен QR-код: что с ним можно делать

Начиная со вторника, 18 июня, в приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отныне, отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его действие.

В "Резерв+" теперь можно исправить данные

Кроме того, как отмечают в Минобороны, также теперь в "Резерв+" доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

"Я военнослужащий, но до сих пор на учете" - для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг";

"Данные не найдены" — для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении "Резерв+".

Сообщается, что граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.

Приложение "Резерв+"

Напомним, что мобильное приложение "Резерв+ " для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющее обновить данные без посещения ТЦК, заработало 18 мая.

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира. С 18 мая через приложение "Резерв+" свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за рубежом в 124 странах. Лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Однако долгожданное приложение для военнообязанных, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдало надежд украинцев. Оно работало с ошибками, не давало авторизоваться через BankiD и, по мнению айтишников, несет скрытую угрозу.