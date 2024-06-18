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У застосунку "Резерв+" став доступним QR-код: що з ним можна робити
Починаючи з вівторка, 18 червня, у застосунку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Відсьогодні, відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність.
У "Резерв+" тепер можна виправити дані
Крім того, як зазначають у Міноборони, також тепер у "Резерв+" доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- "Я військовослужбовець, але досі на обліку" — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг";
- "Дані не знайдено" — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку "Резерв+".
Повідомляється, що громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.
Додаток "Резерв+"
Нагадаємо, що мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК, запрацював 18 травня.
"Резерв+" наразі є найпростішим способом актуалізації даних військовозобов'язаних та вже доступний у 176 країнах світу. З 18 травня через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
Проте, довгоочікуваний додаток для військовозобовязаних, на який розробники потратили чимало часу і коштів, не виправдав сподівань українців. Він працював з помилками, не давав авторизуватися через BankiD та, на думку айтівців, несе в собі приховану загрозу.