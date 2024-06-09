Електронне направлення на ВЛК: у "Резерв+" з'явиться нова функція

Міністерство оборони України розглядає можливість впровадження функції електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для осіб зі статусом "обмежено придатний".

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Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Суспільне".

"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+", — уточнила Черногоренко.

Вона також додала, що така функція має розвантажити ТЦК та допомогти уникнути додаткових черг.

Додаток Резерв+

Нагадаємо, що мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК запрацював вранці, 18 травня. За кілька годин ним скористувалися вже понад 150 000 громадян, ще сотні тисяч запитів очікували в у черзі.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - повідомили в МО.

"Резерв+" наразі є найпростішим способом актуалізації даних військовозобов'язаних та вже доступний у 176 країнах світу. З 18 травня через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах. Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Проте, довгоочікуваний додаток для військовозобовязаних Резерв+, на який розробники потратили чимало часу і коштів, не виправдав сподівань українців. Він працював з помилками, не давав авторизуватися через BankiD та, на думку айтівців, несе в собі приховану загрозу.