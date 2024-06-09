Электронное направление на ВВК: у "Резерв+" появится новая функция

Министерство обороны Украины рассматривает возможность внедрения функции электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для лиц со статусом "ограниченно пригодный".

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Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Суспільне".

"Хочу приоткрыть занавес, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы по направлению на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+"", - уточнила Черногоренко.

Она также добавила, что такая функция должна разгрузить ТЦК и помочь избежать дополнительных очередей.

Приложение Резерв+

Напомним, что мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющего обновить данные без посещения ТЦК заработал утром, 18 мая. Через несколько часов им воспользовались уже более 150 000 граждан, еще сотни тысяч запросов ожидали в очереди.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

"Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! Но напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому исполнить обязанность успеют все", - сообщили в МО.

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира. С 18 мая из-за применения Резерв+ свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за рубежом в 124 странах. Лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Однако, долгожданное приложение для военнообязанных Резерв+, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдал надежд украинцев. Он работал с ошибками, не давал авторизоваться через BankiD и, по мнению айтовцев, несет скрытую угрозу.