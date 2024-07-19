В Україні на 38% зріс попит на використання системи BankID

У ІІ кварталі 2024 року спостерігалося стабільне зростання попиту на використання системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації громадян для отримання доступу до широкого спектру дистанційних послуг в Україні.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що загальна кількість успішних електронних ідентифікацій з використанням системи у квітні – червні цього року становила 22,3 млн шт. Це більш як на третину (на 38%) перевищує показник I кварталу 2024 року.

"Наразі це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період з початку роботи системи", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Станом на сьогодні система BankID НБУ налічує 39 банків-ідентифікаторів та 106 абонентів – надавачів послуг. Упродовж II кварталу 2024 року до неї підключено шість нових абонентів:

АТ "Піреус Банк МКБ" у статусі абонента-ідентифікатора;

п’ять абонентів – надавачів послуг [чотири комерційних (фінансові послуги) та один некомерційний (державні послуги)].

Зокрема, як повідомляють в НБУ, у травні цього року до системи був підключений і розпочав свою роботу мобільний застосунок Резерв+, що надає можливість військовозобов’язаним віддалено оновлювати свої облікові дані відповідно до вимог законодавства. З моменту запуску і до кінця червня в цьому застосунку з використанням системи BankID НБУ було здійснено 5,5 млн успішних ідентифікацій.

Система BankID продовжує вдосконалюватися

"Як і обіцяли, не зупиняємося на досягнутому та продовжуємо дбати про ефективний розвиток системи BankID НБУ. Зокрема, ми впровадили новий функціонал – автоматизовану процедуру розгляду спорів для наших комерційних абонентів системи", - повідомила заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Ольга Василєва.

Вона зазначила, що тепер створення заяви на оскарження успішної електронної ідентифікації та її опрацювання сторонами спору є простим, зручним і здійснюється в Особистому кабінеті абонента системи BankID НБУ.

Нагадаємо, що 99,9% клієнтів, у яких відкриті рахунки в банках, мають можливість доступу до широкого спектру віддалених послуг через систему BankID НБУ. Під час повномасштабної війни система BankID НБУ дає змогу мільйонам українців дистанційно отримувати публічні фінансові та інші комерційні послуги.

Додамо, що "Дія" спільно з НБУ запроваджує процес мультишерингу документів. Ця інновація дозволить громадянам ділитися не лише цифровими копіями документів, а й довідками про доходи за допомогою кількох кліків.