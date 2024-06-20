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- ІТ та Телеком
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В "Київстар" з'явилася реєстрація номера за допомогою "Дії" або BankID
Для того, щоб абоненти передплати могли додатково захистити свій номер, мобільний оператор “Київстар” запровадив сервіс онлайн-ідентифікації для реєстрації номера за допомогою “Дії” або BankID НБУ. Раніше онлайн можна було зареєструвати номер тільки за допомогою КЕП — кваліфікованого електронного підпису.
Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.
Додатковий захист
Зазначається, що завдяки реєстрації ніхто крім власника номера не зможе, наприклад, відновити, заблокувати чи перевипустити SIM-карту. Такі операції будуть доступні абоненту лише після перевірки з боку оператора за документом, який прив’язано до номера.
"А тому реєстрація номера ще й суттєво підвищує безпеку усіх пов’язаних сервісів: доступ до онлайн-банкінгу, акаунтів у соцмережах, мобільних додатках тощо", - зауважують у "Київстар".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додають, що реєстрація номера є безкоштовною та не впливає на тариф, залишок на рахунку та підключені послуги при цьому зберігаються.
Як це зробити
- Перейдіть на сайт Інтернет-магазину Київстар;
- Виберіть Каталог товарів і Реєстрація номера;
- Введіть номер телефону, увійдіть до облікового запису Київстар або створіть його;
- Пошерте копію паспорта через "Дію";
- Ознайомтесь із заявою і підпишіть її.
Кілька кліків у смартфоні — і ви зареєстрували номер телефону.
"Київстар" підвищить абонплату для низки тарифних планів
Оператор мобільного зв'язку "Київстар" ініціював зміни для низки тарифних планів, щоб збалансувати збільшення витрат на обслуговування абонентів.
Абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну.
Зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років, але не будуть застосовані для нових клієнтів, які підключилися протягом останніх 12 місяців.