В "Київстар" з'явилася реєстрація номера за допомогою "Дії" або BankID

Для того, щоб абоненти передплати могли додатково захистити свій номер, мобільний оператор “Київстар” запровадив сервіс онлайн-ідентифікації для реєстрації номера за допомогою “Дії” або BankID НБУ. Раніше онлайн можна було зареєструвати номер тільки за допомогою КЕП — кваліфікованого електронного підпису.

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Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

Додатковий захист

Зазначається, що завдяки реєстрації ніхто крім власника номера не зможе, наприклад, відновити, заблокувати чи перевипустити SIM-карту. Такі операції будуть доступні абоненту лише після перевірки з боку оператора за документом, який прив’язано до номера.

"А тому реєстрація номера ще й суттєво підвищує безпеку усіх пов’язаних сервісів: доступ до онлайн-банкінгу, акаунтів у соцмережах, мобільних додатках тощо", - зауважують у "Київстар".

Там додають, що реєстрація номера є безкоштовною та не впливає на тариф, залишок на рахунку та підключені послуги при цьому зберігаються.

Як це зробити

Перейдіть на сайт Інтернет-магазину Київстар;

Виберіть Каталог товарів і Реєстрація номера;

Введіть номер телефону, увійдіть до облікового запису Київстар або створіть його;

Пошерте копію паспорта через "Дію";

Ознайомтесь із заявою і підпишіть її.

Кілька кліків у смартфоні — і ви зареєстрували номер телефону.

"Київстар" підвищить абонплату для низки тарифних планів

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" ініціював зміни для низки тарифних планів, щоб збалансувати збільшення витрат на обслуговування абонентів.

Абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну.

Зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років, але не будуть застосовані для нових клієнтів, які підключилися протягом останніх 12 місяців.