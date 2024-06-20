В "Киевстаре" появилась регистрация номера с помощью "Дії" или BankID

Для того чтобы абоненты подписки могли дополнительно защитить свой номер, мобильный оператор Киевстар ввел сервис онлайн-идентификации для регистрации номера с помощью “Дія” или BankID НБУ. Раньше онлайн можно было зарегистрировать номер только с помощью КЭП – квалифицированной электронной подписи.

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Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Дополнительная защита

Отмечается, что благодаря регистрации никто кроме владельца номера не сможет, например, восстановить, заблокировать или перевыпустить SIM-карту. Такие операции будут доступны абоненту только после проверки со стороны оператора по документу, привязанному к номеру.

"А потому регистрация номера еще и существенно повышает безопасность всех связанных сервисов: доступ к онлайн-банкингу, аккаунтам в соцсетях, мобильных приложениях и т.п.", - отмечают в "Киевстар" .

Там добавляют, что регистрация номера бесплатна и не влияет на тариф, остаток на счете и подключенные услуги при этом сохраняются.

Как это сделать

Перейдите на сайт Интернет-магазина Киевстар ;

Выберите Каталог товаров и Регистрация номера;

Введите номер телефона, войдите в аккаунт Киевстар или создайте его;

Пошерте копию паспорта через "Дію";

Ознакомьтесь с заявлением и подпишите его.

Несколько кликов в смартфоне – и вы зарегистрировали номер телефона.

"Киевстар" повысит абонплату для ряда тарифных планов

Оператор мобильной связи "Киевстар" инициировал изменения ряда тарифных планов, чтобы сбалансировать увеличение расходов на обслуживание абонентов.

Абонентам предложен выбор: перейти на новый тарифный план с большим объемом услуг или выбрать альтернативу тарифным планам по меньшей цене.

Изменения коснутся тарифных планов, которые не менялись несколько лет, но не будут применены для новых клиентов, подключившихся за последние 12 месяцев.