Без света и связи: почему мобильные операторы не выдерживают в блэкаут

Во время плановых отключений света украинцы жалуются на то, что мобильная связь или работает очень плохо или вообще отсутствует, хотя еще в ноябре 2022 года СНБО обязал мобильных операторов обеспечить работу ключевых станций в условиях, по меньшей мере, трехсуточных блэкаутов.

По утверждению операторов, в автономность оборудования были вложены сотни миллионов гривен. На тысячах технических площадок заменили батареи и установили генераторы. Но после того, как графики отключений возобновились в мае, вместе со светом начала пропадать и связь.

Операторы и эксперты объяснили, как пытались решить эту проблему и почему это все равно стало невыполнимым.

Полная автономность мобильных сетей невозможна

Мобильные операторы начали готовиться к работе в условиях отключения электроэнергии еще во время первых массированных атак на украинскую энергосистему зимой 2022/2023. Уже тогда три они устанавливали вместо свинцово-кислотных батарей литий-полимерные или железо-фосфатные литии, позволявшие продлить время автономной работы базовых станций.

Эта работа продолжилась и после новой серии атак на энергетическую инфраструктуру в марте 2024 года. Но, по словам экспертов и участников рынка, обеспечить автономность всех базовых станций невозможно.

"Постановление говорит об обеспечении трех суток автономности для критически важных объектов. Для нас таких объектов 2 тысячи. Это те, от которых зависит функционирование общегосударственной инфраструктуры. Это не все базовые станции. Все базовые станции обеспечить технически невозможно”, – рассказали в “Киевстаре”.

35 тысяч Техплощадок используют операторы мобильной связи в Украине.

Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич пояснил, что сейчас в Украине всего 30-35 тысяч технических площадок, на каждой из которых могут быть размещены базовые станции нескольких операторов. Из них операторы определили примерно треть, которые являются для них ключевыми и оборудовали их генераторами. На остальных заменили аккумуляторы из свинцово-кислотных на литиевые. Несмотря на то, что новые аккумуляторы более вместительны, они разряжаются гораздо быстрее, чем заряжаются. Во время многочасовых отключений станции, оснащенные только аккумуляторами, перестают работать.

В "Vodafone Украина" рассказывают, что работа мобильной сети во время блэкаутов зависит от общей нагрузки. У некоторых провайдеров пользователи могут пользоваться домашним интернетом даже при длительном отключении света. Однако не все провайдеры фиксированного доступа в Интернет могут это обеспечить. При отключении света абоненты мигрируют в мобильные сети.

В компании отметили, что в результате лавинообразного роста нагрузки у каждого пользователя падает скорость, а аккумуляторные батареи на базовых станциях разряжаются быстрее. Даже если 80% базовых станций в эфире, во время отключения электроэнергии они перегружаются и абоненты чувствуют это как ухудшение привычного качества связи, ведь продолжать, например, смотреть видео не получается

По словам Химича, оборудовать все базовые станции мобильной связи генераторами невозможно, поскольку это создает для операторов целый ряд проблем.

Поставить рядом с генератором бак, чтобы залить топливо в месяц работы невозможно, поскольку многие базовые станции находятся в жилых домах, а держать несколько сот литров горючего в доме запрещено и опасно. Так что операторы не хотят платить большие штрафы. К тому же одна из проблем – кражи на технических площадках.

Генераторы воруют. В 2022 году с техплощадок их украли несколько десятков. В итоге операторы отказались от этого, потому что невозможно разместить там охрану или защитить оборудование техническими средствами Роман Химич Эксперт рынка телекоммуникаций

К тому же эксперт отмечает, что обслуживание большого количества генераторов создало бы значительную логистическую проблему. Поскольку каждый из генераторов потребовал бы персонала для обслуживания: замены смазки и дозаправки. Часть генераторов так обслуживают мобильные бригады операторов на авто, но обеспечить так работу более 30 тысяч генераторов — сверхтрудная задача.

"Потребляй ответственно"

В "Киевстаре" просят потребителей воздержаться от использования тяжелого контента (просмотр видео, осуществление видео звонков) через мобильный интернет. Тогда аккумуляторы на базовых станциях могут работать дольше.

Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах. Также стоит упомянуть об услуге " Национальный роуминг" . При исчезновении сигнала мобильной сети оператора, абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера. Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в других операторах, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.