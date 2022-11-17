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"Киевстар" планирует увеличить автономность работы сети до 4-6 часов
Мобильный оператор "Киевстар" планирует увеличить автономность работы сети до 4-6 часов, для этого необходимо заменить батареи на сетевом оборудовании.
Об этом заявил президент "Киевстара" Олександр Комаров .
"Сейчас для нас невероятная задача, как сделать так, чтобы сеть работала без электропитания с текущих 1,5-2 часов до 4-6 часов ", - сказал Комаров на Киевском международном экономическом форуме.
Он отметил, что для этого необходимо заменить батареи на десятках тысяч объектов. По его словам, для замены батарей на одном объекте необходимо обеспечить логистику груза весом 500 кг, работу специалистов, а после монтажа провести тестирование.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Для нас самый большой вызов сейчас – обеспечить стабильность сервиса, несмотря на текущие очень сложные условия", - подчеркнул он.
Напомним, операторы мобильной связи Kyivstar и Vodafone предупредили абонентов, что в связи с массированной ракетной атакой, которую РФ совершила 15 ноября, в Украине могут быть перебои со связью.