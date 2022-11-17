Мобільний оператор "Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин, для цього потрібно замінити батареї на мережному обладнанні.

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Про це заявив президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Зараз для нас неймовірне завдання, як зробити так, щоб мережа працювала без електроживлення з поточних 1,5-2 годин до 4-6 годин", - сказав Комаров на Київському міжнародному економічному форумі.

Він зазначив, що для цього необхідно замінити батареї на десятках тисяч об'єктів. За його словами, для заміни батарей на одному об'єкті необхідно забезпечити логістику вантажу вагою 500 кг, роботу спеціалістів, а після монтажу провести тестування.

"Для нас найбільший виклик зараз – забезпечити стабільність сервісу, незважаючи на поточні дуже складні умови", - наголосив він.

Нагадаємо, оператори мобільного зв'язку Kyivstar та Vodafone попередили абонентів, що у зв'язку з масованою ракетною атакою, що РФ здійснила 15 листопада, в Україні можуть бути перебої зі зв'язком.