Тарифи мобільних операторів України: які пакети найвигідніші у 2024 році

Ключові мобільні оператори встановили в своїх найдоступніших тарифах чотиритижневий період для абонентської плати. Таким чином за рік набігає не 12, а 13 абонплат.

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Навіть під час війни в Україні тарифи на зв’язок та інтернет від мобільних операторів залишаються одними з найдешевших у світі. Delo.ua порівняло тарифи трьох операторів ринку – "Київстар", Vodafone, lifecell – і з’ясувало, у кого найвигідніші ціни.

Україна традиційно входить в ТОП-20 держав із недорогим мобільним доступом до всесвітньої мережі. За підрахунками експертів з британської компанії Cable.co.uk, у серпні 2023 року за вартістю одного гігабайта наша країна займала 16-те місце ($0,27/ГБ). Тоді рейтинг найдешевшого стільникового зв’язку очолили Ізраїль ($0,02/ГБ), Італія та Фіджі (по $0,09/ГБ).

Який найдешевший тарифний план Київстара?

Станом на червень 2024-го найдешевший тариф у найбільшого мобільного оператора "Київстар" коштує 120 гривень, проте це контрактний тариф "Любов до батьків" і він доступний до підключення лише для людей похилого віку.

У масовому сегменті мобільного оператора вартість тарифів стартує від 175 гривень (на 4 тижні) - це тариф "LOVE UA на максимум", куди входять безлімітні дзвінки в мережі, 15 ГБ мобільного трафіку, 2500 МБ мобільного інтернету в роумінгу, а також одна "суперсила" на вибір.

Суперсила дає і додаткові пакети послуг, які абонент може додати у межах тарифу: додаткові гігабайти трафіку, хвилини, SMS, скористатися платформою кіно та телебачення "Київстар ТБ" (окремо цей сервіс коштує від 250 грн/міс). Саме цей тариф і користується найбільшим попитом серед абонентів.

Зекономити на послугах зв’язку можна, якщо обирати тариф не за найдешевшою ціною, а за набором послуг. Зокрема, в тарифах "Все разом" абоненту надається три різні сервіси: мобільний зв’язок та інтернет, фіксований домашній інтернет та платформа кіно та “Київстар ТБ”.

Який найпопулярніший тариф у Vodafone

Найвигідніший "на поличці" компанії Vodafone тариф "Vodafone Турбо”. Його вартість 165 грн/4 тижні. Це найдешевший тариф з інтернет-безлімітом.

"Він є і найпопулярнішим наразі тарифом для нових підключень. Це найдешевший тариф з інтернет-безлімітом", - зазначили в прес-службі мобільного оператора у коментарі для Delo.ua.

Утім, оператор уже попередив своїх користувачів, що з 17 червня 2024 року вартість "Vodafone Турбо" виросте та складе 180 грн/4 тижні. Інтернет залишиться безлімітним, а кількість включених у пакет хвилин – 800.

У другого за величиною стільникового оператора України є ще дешевший тариф, Vodafone Device 4G з абонплатою 130 грн/4 тижні, але є декілька нюансів. По-перше, він тільки для контрактної форми обслуговування. По-друге, як випливає з назви, він призначений "для роутерів і модемів" - в нього включені 30 ГБ, однак передбачена і можливість для дзвінків за ціною 1,5 грн/хв.

Тарифи lifecell: найдешевший і найбільш популярний

Найдешевшим з доступних для підключення тарифів lifecell є "Просто Лайф", його вартість для MNP-абонентів (які захочуть перейти зі збереженням номера від інших операторів) 90 грн/4 тижні, для персоніфікованих (хто погодиться надати свої паспортні дані) абонентів – 140 грн/4 тижні і стандартна ціна – 160 грн/4 тижні.

Проте, як розповіли в компанії, найпопулярнішим на сьогодні є національний тариф "Смарт Лайф" - його вартість для MNP-абонентів 120 грн/4 тижні, для персоніфікованих абонентів – 175 грн/4 тижні і стандартна ціна – 225 грн/4 тижні. Він містить 25 ГБ мобільного інтернету, 800 хвилин для дзвінків на всі мобільні номери, зокрема lifecell (безліміт на lifecell, який надається після використання хвилин на всі номери по Україні, наданих за пакетом послуг на 4 тижні).

Окрім того, у мобільного оператора є спеціальні ціни для MNP-абонентів – які перейшли до lifecell, скориставшись процедурою перенесення номеру разом з кодом від іншого оператора. Наприклад, для MNP-абонентів тариф "Вільний Лайф" коштує 180 грн, для персоніфікованих абонентів – 275 грн, звичайна ціна – 325 грн.

Також студенти можуть отримати на тарифи lifecell знижки -10% в lifecell Campus. Економію до 15% також можна отримати з послугою "Тарифна підписка", при цьому абонплата буде зафіксована на весь період.

Який найдешевший мобільний тариф в Україні?

Порівнюючи пакети трьох мобільних операторів, найдешевшим з доступних для підключення у червні 2024 року є тариф lifecell "Просто Лайф". Його стандартна вартість 160 грн/4 тижні. За ці гроші оператор пропонує 8 ГБ мобільного інтернету, 300 хвилин для дзвінків на всі мобільні номери, зокрема на lifecell (безліміт на внутрішню мережу, який надається після використання хвилин на всі номери по Україні, наданих за пакетом послуг на 4 тижні).

Ці ж умови можна отримати і за нижчою ціною, якщо надати оператору свої паспортні дані – для персоніфікованих користувачів абонплата становитиме 140 грн/4 тижні. А для тих, які захочуть перейти до lifecell зі збереженням номера від інших операторів, тобто скористаються послугою MNP (Mobile Number Portability), компанія пообіцяла абонплату за 90 грн/4 тижні.

На другому місці – і на 5 грн дорожче – найвигідніший в мережі другого за величиною мобільного оператора тариф "Vodafone Турбо". Його вартість 165 грн/4 тижні, в нього включені 1600 хвилин на всі українські мережі, а також 10ГБ і 100 хвилин для розмов у роумінгу. Правда, це умови в рамках акції "TurboБезлім", а стандартні умови тарифу: 20 ГБ мобільного інтернету, 800 хв вихідних дзвінків по Україні (після вичерпання ліміту – 0,6 грн/хв).

Найдешевший тариф від "Київстар" вартістю 120 грн – це контрактний тариф "Любов до батьків", проте він доступний до підключення тільки людям похилого віку.

Якщо ж говорити про масовий ринок, то абонплата тарифів стартує від 175 грн/4 тижні. В найдешевший тариф "LOVE UA на максимум" входять безлімітні дзвінки в мережі, 15 ГБ мобільного трафіку, 2500 МБ мобільного інтернету в роумінгу.

Який оператор зв'язку у 2024 році вигідний?

Усі три українські стільникові оператори встановили в своїх найдоступніших тарифах чотиритижневий період для абонентської плати. Таким чином за рік набігає не 12, а 13 абонплат – це варто враховувати тим, хто планує власний бюджет на річній основі.

У змаганні за найнижчу абонплату на початку літа 2024 року на першому місці – lifecell. Однак якщо порівняти обсяги включених у пакети гігабайт мобільного інтернету та хвилин дзвінків на номери інших мобільних операторів по Україні, то картина дещо зміниться. Розрахунки стосуються умовно випадку, коли користувач витратить всю свою абонплату тільки на мобільний інтернет.

Так, найменша вартість за 1 ГБ – у "Vodafone Турбо" (8,25 грн – якщо взяти до уваги базові, а не акційні умови оператора). На другому місці "LOVE UA на максимум" від "Київстара" - 11,67 грн/ГБ, а на третьому – "Просто Лайф" (20 грн/ГБ).

Порівнювати тільки вартість вихідного голосового виклика у мережах трьох мобільних операторів непросто, адже компанії по-різному підійшли до наповнення найдоступніших пакетів. Наприклад, Vodafone і lifecell, відповідно, надали 1600 хв і 300 хв на всі українські номери, в тому числі й у "рідній мережі". А от "Київстар" не тарифікує виклики "всередині" мережі, а для дзвінків "назовні" виділив 150 хв. В такому разі можна порівняти стандартну вартість хвилини після закінчення лімітів:

"Vodafone Турбо" – 0,6 грн/хв;

"Просто Лайф" – 2 грн/хв;

"LOVE UA на максимум" – 3 грн/хв.

Утім, користуватися навіть найдешевшим тарифом варто акуратно, не забуваючи вчасно поповнювати рахунки. У разі затримки, особливо з тарифами передплати, у всіх мобільних операторів вступають в дію інші розцінки, набагато дорожчі, ніж включені в пакети. Якщо ж порівнювати щоденну вартість тарифних планів після закінченняя пакету, вони становлять:

"Просто Лайф" - приблизно 5,71 грн/день;

"Vodafone Турбо" - 5,9 грн/день;

"LOVE UA на максимум" - 6,25 грн/день.

Який оператор дає безлімітний інтернет

Насправді в Україні вже давно оператори пропонують лише умовно-необмежений мобільний доступ до всесвітньої мережі. Так, у "Київстара" словосполучення "безлімітний інтернет" для передплачених користувачів з’являється лише в тарифі "СуперГіг" за 300 грн/міс. Але коли ви використаєте 300 ГБ (менше, ніж за місяць), то швидкість упаде до 0,8 Мбіт/с – це називається "шейпінг". Мінус цієї пропозиції – не передбачена можливість дзвонити та надсилати SMS. Плюсом є те, що SIM-карту з "СуперГігом" можна встановити в 3G/4G Wi-Fi роутер.

Дещо інші умови для контрактників найбільшого мобільного оператора країни: на вибір є два стандартні пакети (з включеними хвилинами, SMS тощо). У дешевшому "LOVE UA Рух Контракт" за 350 грн/міс. під "безлімітним інтернетом" мається на увазі 100 ГБ, після вичерпання яких автоматично включиться шейпінг - швидкість знизиться до 0,8 Мбіт/с.

Справжній мобільний інтернет-безліміт передбачений у тарифному плані "LOVE UA Успіх Контракт" вартістю 500 грн/міс. "Під твердженням "безлім на інтернет" слід розуміти, що інтернет-трафік не тарифікується», - запевнили в "Київстарі".

Подібного підходу дотримуються і конкуренти. Наприклад, Vodafone декларує "безлімітний інтернет", але з умовами. Наприклад, в тарифному плані Vodafone Red XL доступно на максимальній швидкості не більше 60 ГБ за місяць. А далі наступить "шейпінг" і швидкість буде обмежена до 0,8 Мбіт/с – до оновлення пакета послуг на місяць.

lifecell у тарифі "Вільний Лайф" (325 грн/4 тижні) обіцяє "безліміт-інтернет", але насправді після вичерпання 50 ГБ швидкість знизиться до 1 Мбіт/с.

Таким чином можна зробити висновок, що дешевого безлімітного інтернету в мобільних мережах України ви не знайдете. Але якщо є така потреба, то доведеться пошукати та доплатити.

Який оператор мобільного зв'язку найнадійніший

Порівняяти мобільних операторів за надійністю непросто. "Київстар" як найкрупніший гравець ринку має найбільше доходів і може побудувати найбільше базових станцій (БС), волоконно-оптичних ліній і т.д. Компанія з року в рік повідомляла про тисячі БС і мільйони користувачів, які й навантажують мережу, змушуючи компанію будувати ще більше. Тим самим шляхом – тобто "за клієнтом", особливо платоспроможним – йдуть і Vodafone із lifecell.

Так було до лютого 2022 року, бо з часу повномасштабного вторгнення РФ компанії змушені витрачати ресурси ще й на відбудову зруйнованої інфраструктури та підтримку безперебійної роботи під час відключень електроенергії.

У першому кварталі 2024 року "Київстар" встановив 170 нових базових станцій 4G, а також модернізував 900 діючих БС для їх сумісності із стільниковим стандартом "четвертого покоління" LTE.

За даними компанії, для відбудови та розвитку своєї телеком-мережі і посилення енергонезалежності вона збільшила капітальні витрати на 37,4% у порівнянні з першим кварталом 2023 року – до 1,072 млрд грн.

"Завдяки зусиллям компанії майже 100% телеком мережі на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі та цілодобово забезпечує абонентів послугами зв'язку і передачі даних", - зазначили в компанії.

Vodafone також стикається з "необхідністю постійно відновлювати ушкоджені внаслідок бойових дій базові станції та волоконно-оптичні лінії зв’язку". За два роки з початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України компанія "повернула в ефір" 900 міст і сіл.

Оператор заявив про те, що продовжує активно будувати нове покриття та розширювати ємність вже існуючої мережі - 5500 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для збільшення покриття та ємності мережі. "Розширення мережі на 40% дозволило клієнтам Vodafone по всій Україні споживати більше контенту, зберігаючи високу якість мобільного інтернету", - прокоментували в Vodafone.

За даними lifecell, за понад 2 роки повномасштабної війни розширено 4G-покриття у новому 691 населеному пункті з населенням майже 800 тис. людей.

Загалом оператор побудував й модернізував загалом 7665 базових станцій по всій Україні і понад 1200 відновила після руйнувань.

З лютого 2022 року найбільше нових базових станцій було побудовано у Київській, Чернівецькій, Волинській, Івано-Франківській і Львівській областях – в тих частинах країни, куди вимушено переїхала значна частина українців, рятуючись від війни.

Попри постійну загрозу обстрілів з боку РФ, оператор також продовжував розбудовувати мережу в Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Миколаївській, Харківській, Сумській і Запорізькій областях.

Завдяки зусиллям технічних працівників lifecell станом на травня 2024 року працює понад 93,5% мережі мобільного оператора – частина базових станцій періодично не працюють через знеструмлення та обстріли ворога.

У травні 2024 року понад 17 тис. міст і сіл України з населенням понад 31,6 млн людей мали 4G від lifecell.

Коли можуть подорожчати тарифи: пояснення мобільних операторів

У найдоступнішому зі своїх тарифів Vodafone анонсував зміну абонплати у червні 2024 року – "щомісячний (тобто щочотиритижневий у "Vodafone Турбо") платіж збільшиться на 15 грн".

"Щодо зміни цінника – раз на рік оператор, як правило, переглядає тарифи. Це не відбувається одночасно з усіма тарифами, різні тарифні лінійки переглядаються в різний час", - пояснили в компанії.

Насправді Vodafone озвучив причини, які спричиняють перегляд цін усіма гравцями ринку. Це, наприклад, підвищення цін на електроенергію та паливо, яке використовується для генерації живлення об’єктів зв’язку під час відключень світла. А також "необхідність збільшувати інвестиції в підтримку та розвиток мережі".

Впливає на це і зміна користувацької поведінки. "Споживання трафіку зростає, при цьому голосовими послугами абоненти продовжують користуватись так само активно. За ці два роки споживання трафіку зросло у 1,5 рази. У середньому дата-клієнт Vodafone використовує близько 9 ГБ мобільного інтернету на місяць", - розповіли в компанії Vodafone.

"Київстар" у коментарі пояснив, що перегляд цін на тарифи – це абсолютно нормальна практика. Але не зробив ніяких анонсів щодо своїх планів: "Ціноутворення будь-якого продукту залежить від ринкових умов. Тож компанія буде приймати рішення по мірі того, змінюватиметься економічна ситуація в країні".

Найлаконічнішу відповідь на питання "Чи будете піднімати тарифи?" надали Delo.ua в lifecell: "Найближчим часом не плануємо".