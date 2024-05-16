Якість електронних послуг в Україні перевершить рівень країн ЄС

Міністерство цифрової трансформації розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року, ефект від реалізації якої оцінює в $67,6 млрд.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головні напрями стратегії

"Електронні комунікації — надважлива сфера для комфортного життя людей, функціонування цифрової держави та ведення війни. Разом з партнерами ми сформували стратегію для ефективного розвитку сфери за різними напрямами — чіткий план дій", - зазначив Федоров.

За його словами, стратегія визначає головні напрями розвитку телекому зараз та після війни. Вона зосереджується на двох основних напрямах — доступності сталого зв`язку та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки.

Втілення стратегії допоможе у відновленні та розвитку сфери у воєнний та післявоєнний час. У фокусі:

удосконалення державної політики у сфері телеком;

покращення послуг мобільного зв’язку та інтернету;

інтеграція України до єдиної роумінгової зони з ЄС.

Якою буде сфера телеком в Україні до 2030 року?

"Безпосередньо ефект від інвестицій, які планують зробити оператори електронних комунікацій під час реалізації цієї стратегії (сукупно $6 млрд до 2030 року), оцінюють у $2,5 млрд за сім років... Якщо ми зіставляємо сукупні інвестиції ($6 млрд) у сферу електронних комунікацій і загальний ефект, що буде отримано для економіки від реалізації Стратегії (+$67,6 млрд), то отримуємо, що $1 інвестицій у розвиток електронних комунікацій приводить до створення додаткових $11 ВВП у наступні сім років", - ідеться в тексті стратегії.

За прогнозами Мінцифри, у результаті реалізації стратегії якість послуг електронних комунікацій в Україні до 2030 року перевищуватиме рівень аналогічних послуг у європейських країнах, а Україна стане одним зі світових лідерів за темпами впровадження інновацій і нових технологій.

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Україна увійде до 20 країн за середньою швидкістю мобільного зв'язку

Широкосмуговий доступ до мережі інтернет в Україні до 2030 року матиме 98% населення. Водночас середня швидкість передачі даних DL становитиме щонайменше 90 Мбіт/с. Мобільним зв'язком буде забезпечено 95% населення. Підтримуючи європейський роумінг, Україна увійде до двадцятки країн за середньою швидкістю мобільного зв'язку.

Як повідомив Федоров, станом на 2023 рік переважна більшість українських користувачів послуг фіксованого доступу до мережі інтернет - 52,6% - мали доступ до інтернету зі швидкістю 30-100 Мбіт/с, 35,5% - 100-1000 Мбіт/с і 3% - від 1 Гбіт/с.

Vodafone інвестує 10 млрд у розвиток технологій та мереж

Також Михайло Федоров та голова НКЕК Олександр Животовський підписали меморандум з директорами Київстар, Vodafone та Датагруп. Він передбачає посилення співпраці для відновлення та розвитку електронних комунікацій в Україні.

Як повідомили в Vodafone, компанія планує в 2024-2025 роках інвестувати 10 млрд грн у технологічну та цифрову інфраструктуру країни, що зафіксовано у меморандумі.

Зазначається, що сторони будуть напрацьовувати рішення для:

розширення покриття мобільним зв’язком та широкосмуговим мобільним інтернетом населення;

відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури електронних комунікацій;

забезпечення функціонування електронних комунікацій під час дії воєнного часу та після його припинення.

Ольга Устинова. Фото: t.me/zedigital

"За два роки повномасштабного вторгнення Vodafone вже інвестував 9,3 млрд грн в інфраструктуру країни. Це рекордний обсяг, який перевищує навіть довоєнні інвестиції 2021 року. За цей час нам вдалось повернути в ефір 900 міст і сіл. При цьому, попри постійні ушкодження мережі та необхідність відновлювати обладнання, ми продовжуємо будувати – 5500 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття та ємності мережі, – повідомила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

За її словами, за останні два роки споживання трафіку у мережі Vodafone Україна зросло у 1,5 рази. Розширення мережі на 40% дозволило клієнтам Vodafone по всій Україні споживати більше контенту, зберігаючи високу якість мобільного інтернету.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.