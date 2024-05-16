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- IT и Телеком
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Качество электронных услуг в Украине превзойдет уровень стран ЕС
Министерство цифровой трансформации разработало стратегию развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года, эффект от реализации которой оценивает в $67,6 млрд.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Главные направления стратегии
"Электронные коммуникации - сверхважная сфера для комфортной жизни людей, функционирование цифрового государства и ведения войны. Вместе с партнерами мы сформировали стратегию для эффективного развития сферы по разным направлениям - четкий план действий", - отметил Федоров.
По его словам, стратегия определяет главные направления развития телекома сейчас и после войны. Она сосредотачивается на двух основных направлениях – доступности устойчивой связи и развитии сферы электронных коммуникаций как фундамента экономики.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Внедрение стратегии поможет в восстановлении и развитии сферы в военное и послевоенное время. В фокусе:
- усовершенствование государственной политики в сфере телеком;
- улучшение услуг мобильной связи и Интернета;
- интеграция Украины в единую роуминговую зону с ЕС.
Какой будет сфера телеком в Украине до 2030 года?
"Непосредственно эффект от инвестиций, которые планируют произвести операторы электронных коммуникаций при реализации этой стратегии (совместно $6 млрд к 2030 году), оценивают в $2,5 млрд за семь лет... Если мы сопоставляем совокупные инвестиции ($6 млрд) в сферу электронных коммуникаций и общий эффект, который будет получен для экономики от реализации Стратегии (+$67,6 млрд), получаем, что $1 инвестиций в развитие электронных коммуникаций приводит к созданию дополнительных $11 ВВП в следующие семь лет", - говорится в тексте стратегии.
По прогнозам Минцифры, в результате реализации стратегии качество услуг электронных коммуникаций в Украине к 2030 г. будет превышать уровень аналогичных услуг в европейских странах, а Украина станет одним из мировых лидеров по темпам внедрения инноваций и новых технологий.
Украина войдет в 20 стран по средней скорости мобильной связи
Широкополосный доступ к сети интернет в Украине к 2030 году будет иметь 98% населения. В то же время средняя скорость передачи данных DL будет составлять не менее 90 Мбит/с. Мобильной связью будет обеспечено 95% населения. Поддерживая европейский роуминг, Украина войдет в двадцатку стран по средней скорости мобильной связи.
Как сообщил Федоров, по состоянию на 2023 год подавляющее большинство украинских пользователей услуг фиксированного доступа к сети интернет – 52,6% – имели доступ в интернет со скоростью 30-100 Мбит/с, 35,5% – 100-1000 Мбит/с и 3 % – от 1 Гбит/с.
Vodafone инвестирует 10 млрд в развитие технологий и сетей
Также Михаил Федоров и глава НКЭК Александр Животовский подписали меморандум с директорами Киевстар, Vodafone и Датагруп. Он предусматривает усиление сотрудничества по восстановлению и развитию электронных коммуникаций в Украине.
Как сообщили в Vodafone, компания планирует в 2024-2025 годах инвестировать 10 млрд грн в технологическую и цифровую инфраструктуру страны, что зафиксировано в меморандуме.
Стороны будут нарабатывать решения для:
- расширение покрытия мобильной связью и широкополосным мобильным интернетом населения;
- восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры электронных коммуникаций;
- обеспечение функционирования электронных коммуникаций во время военного времени и после его прекращения.
"За два года полномасштабного вторжения Vodafone уже инвестировал 9,3 млрд грн в инфраструктуру страны. Это рекордный объем, превышающий даже довоенные инвестиции 2021 года. За это время нам удалось вернуть в эфир 900 городов и сел. При этом несмотря на постоянные повреждения сети и необходимость восстанавливать оборудование, мы продолжаем строить – 5500 базовых станций удалось вывести в эфир во время активной фазы войны в стране для расширения покрытия и емкости сети, – сообщила Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.
По ее словам, за последние два года потребление трафика в сети Vodafone Украина выросло в 1,5 раза. Расширение сети на 40% позволило клиентам Vodafone по всей Украине потреблять больше контента, сохраняя высокое качество мобильного интернета.
Напомним, в результате российской агрессии в Украине повреждены 25% фиксированных сетей, уничтожены или повреждены 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.