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Категорія
ІТ та Телеком
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В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв’язку та 4 тисячі мобільних вишок

мобільна вишка
Фото: gsminfo.com.ua

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку. 

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено - це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", - зазначив Федоров.

За його словами, також негативно впливають на телекомунікаційну галузь в Україні кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

68 провайдерів отримали 700 тисяч євро на відновлення інтернету

Ще більше українців у деокупованих містах та селах отримають доступ до якісного інтернету - 68 українських операторів виграли гранти на телеком-проєкти. 

Загальна сума грантів становить до 700 тисяч євро. Кошти на підтримку телеком-компаній виділено за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA, що фінансується Урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

За ці кошти оператори відновлюватимуть зруйновані мережі, закуплять генератори та акумулятори, а ще забезпечать покриттям віддалені населені пункти та підвищать стійкість мереж, щоб українці залишалися на зв’язку навіть в умовах блекаутів. 

Автор:
Світлана Манько