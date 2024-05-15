В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи и 4 тысячи мобильных вышек

В результате российской агрессии в Украине повреждено 25% фиксированных сетей, уничтожено или повреждено 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день 25% фиксированных сетей повреждены - это факт. Уничтожено или повреждено более 4 тыс. станций мобильной связи", - отметил Федоров.

По его словам, также негативно влияют на телекоммуникационную отрасль в Украине кибератаки и нагрузка на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга почти для 4 млн украинских беженцев.

68 провайдеров получили 700 тысяч евро на обновление интернета

Еще больше украинцев в деоккупированных городах и селах получат доступ к качественному интернету – 68 украинских операторов выиграли гранты на телеком-проекты.

Общая сумма грантов составляет до 700 тысяч евро. Средства на поддержку телеком-компаний выделены при поддержке финансируемого проекта международного сотрудничества ReACT4UA Правительством Германии и реализуется германской федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

За эти средства операторы будут восстанавливать разрушенные сети, закупят генераторы и аккумуляторы, а еще обеспечат покрытием отдаленные населенные пункты и повысят устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже в условиях блекаутов.