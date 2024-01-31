Пʼять лайфхаків, як отримувати безкоштовних лідів з інтернету

Більшість представників українського бізнесу впевнені: залучення лідів — це завжди дорого. Так, якщо мова йде про комплексне SEO-просування, масштабні маркетингові кампанії з контекстною та таргетованою рекламою, співпрацю з топовими блогерами, — бюджети дійсно чималі. Проте, це зовсім не означає, що неможливо отримувати ліди з мінімальними витратами чи взагалі безкоштовно. Розглянемо саме такі методи.

Отже, 5 лайфхаків, як отримувати ліди безкоштовно.

Використовуйте дошки оголошень, агрегатори, маркетплейси та каталоги

В Україні просто зараз працює велика кількість агрегаторів (e-Katalog, Hotline), маркетплейсів (Розетка, Prom.ua), дощок оголошень (OLX, Оголоша) та різноманітних каталогів. Розмістити в них свої пропозиції можна досить недорого або й взагалі безкоштовно. При цьому вам не потрібно буде займатися просуванням власних товарів самостійно — це роблять відповідні платформи.

Ви одержите змогу охопити велику аудиторію, залучити гарячі ліди та зручно комунікувати з ЦА. Так, конкуренція в багатьох нішах є доволі високою. Але це дійсно вдалий варіант.

Залучайте email-маркетинг

Ми завжди радимо своїм клієнтам звертати особливу увагу саме на цей канал просування. Email-маркетинг — це доволі недорогий, але ефективний маркетинговий інструмент, який підійде майже будь-якому бізнесу. До того ж ви можете використовувати різні типи розсилок залежно від цілей:

Email-маркетинг чудово працює як у B2C, так і у B2B-секторі. Ви можете легко та швидко робити прогін по базі клієнтів, автоматизувати розсилки, відстежувати реакцію аудиторії та постійно її оптимізувати. Звісно, цей метод має й свої недоліки, як, наприклад, невеликий відсоток відкриття листів (приблизно 5–10 %). Але це нормальний показник.

Робіть холодні розсилки в соцмережах та месенджерах

Такі розсилки дадуть змогу одержати швидкі результати, безпосередньо спілкуватися з потенційними та наявними клієнтами, об’єктивно оцінювати попит та постійно покращувати стратегію. До речі, холодні розсилки чудово працюють і у B2B-секторі, особливо на закордонних ринках.

Водночас варто зазначити й деякі недоліки цього методу. По-перше, необхідно збирати та постійно оновлювати базу, що вимагає часу. По-друге, процес дослідження є доволі трудомістким. По-третє, вкрай важливими є системність та дисциплінованість, інакше розсилки просто не працюватимуть належним чином, а ви можете не отримати бажаних результатів. Втім, це дійсно дуже недорогий або й взагалі безкоштовний канал для отримання лідів.

Створіть онлайн-ком’юніті

Перш за все, йдеться про ком’юніті в телеграм-каналах. В Україні особливо стрімке зростання аудиторії в Telegram пов’язане з початком повномасштабної війни. Для багатьох українців саме цей месенджер став головним джерелом інформації. Прикра обставина, проте для бізнесу це все ж плюс, адже потенційна аудиторія суттєво збільшилася. І з нею можна працювати.

Оптимальний спосіб створити та утримувати онлайн-ком’юніті — запустити власний телеграм-канал, в якому ви будете ділитися актуальними новинами з життя компанії, просувати власні товари чи послуги, взаємодіяти з аудиторією та поступово її збільшувати. Головне — це абсолютно безкоштовно, а створення каналу — справа буквально однієї хвилини. Звісно, щоб він працював, необхідно регулярно публікувати якісний та актуальний для вашої аудиторії контент. Плюс спільноту потрібно додатково розширювати, особливо на початку. Та результати того варті!

Використовуйте контент-маркетинг

Контент-маркетинг — це чудовий спосіб привернути увагу потенційних клієнтів до вашого бізнесу за допомогою цікавого та корисного контенту. Він допомагає продемонструвати власну експертність, збудувати довіру та створити довгострокові стосунки з аудиторією. Якщо ви даєте клієнтам щось цінне, вони будуть готові поділитися з вами своїми контактними даними чи виконати іншу цільову дію: підписатися на розсилку, приєднатися до телеграм-каналу тощо.

У першу чергу ми завжди радимо клієнтам створити та активно вести тематичний блог на сайті. Він дає змогу не лише продемонструвати власну експертизу та досвід, але й додатково покращити SEO-показники, використовуючи додаткові ключові слова, яким не знайшлося місця на основних сторінках сайту.

Звісно, можна також розміщувати гостьові публікації на сторонніх сайтах, аби охопити більшу аудиторію і разом з тим отримати вхідні посилання з авторитетних ресурсів. Це ще одна важлива перевага з погляду SEO-просування. Так, часом такі гостьові публікації є платними, але дійсно якісні матеріали зазвичай охоче публікують абсолютно безкоштовно.

Замість висновків

Очевидно, що жоден із цих методів та лайфхаків не є на 100 % безкоштовним. Усі вони вимагають часу, зусиль та залучення відповідних спеціалістів. Однак, якщо вибудувати правильну стратегію, розподілити обов’язки та коректно розставити акценти, загальні витрати будуть відносно малими, а результати — дуже показовими!

Кожен із цих методів ми активно використовуємо для просування бізнесу наших клієнтів та власних послуг. Можемо на власному прикладі підтвердити, що вони працюють. У співвідношенні «ціна-якість» це дійсно чудовий варіант. Так, це не заміна SEO-просуванню чи контекстній рекламі, проте дуже ефективне та бюджетне доповнення вашої маркетингової стратегії. А головне — ви можете почати використовувати перелічені інструменти вже сьогодні.