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Пять лайфхаков, как получать бесплатные лиды из интернета

Пять лайфхаков, как получать бесплатные лиды из интернета

Большинство представителей украинского бизнеса уверены: привлечение лидов – это всегда дорого. Так, если речь идет о комплексном SEO-продвижении, масштабных маркетинговых кампаниях с контекстной и таргетированной рекламой, сотрудничестве с топовыми блоггерами, — бюджеты действительно немалые. Однако это совсем не означает, что невозможно получать лиды с минимальными затратами или вообще бесплатно. Рассмотрим такие методы.

Итак, 5 лайфхаков, как получать лиды бесплатно.

Используйте доски объявлений, агрегаторы, маркетплейсы и каталоги

В Украине прямо сейчас работает большое количество агрегаторов (e-Katalog, Hotline), маркетплейсов (Розетка, Prom.ua), досок объявлений (OLX, Оголоша) и разнообразных каталогов. Разместить в них свои предложения можно достаточно недорого или вообще бесплатно. При этом вам не нужно будет заниматься продвижением собственных товаров самостоятельно – это делают соответствующие платформы.

Вы получите возможность охватить большую аудиторию, привлечь горячие лиды и удобно общаться с ЦА. Да, конкуренция во многих нишах достаточно высока. Но это действительно удачный вариант.

Фото 2 — Пять лайфхаков, как получать бесплатные лиды из интернета

Привлекайте email-маркетинг

Мы всегда рекомендуем своим клиентам обращать особое внимание именно на этот канал продвижения. Email-маркетинг — достаточно недорогой, но эффективный маркетинговый инструмент, который подойдет почти любому бизнесу. К тому же вы можете использовать разные типы рассылок в зависимости от целей:

Фото 3 — Пять лайфхаков, как получать бесплатные лиды из интернета

Email-маркетинг отлично работает как в B2C, так и в B2B-секторе. Вы можете легко и быстро производить прогон по базе клиентов, автоматизировать рассылки, отслеживать реакцию аудитории и постоянно ее оптимизировать. Естественно, этот способ имеет и свои недочеты, как, к примеру, маленький процент открытия писем (приблизительно 5–10 %). Но это обычный показатель.

Делайте холодные рассылки в соцсетях и мессенджерах

Такие рассылки позволят получить быстрые результаты, непосредственно общаться с потенциальными и имеющимися клиентами, объективно оценивать спрос и постоянно улучшать стратегию. Кстати, холодные рассылки отлично работают и в B2B-секторе, особенно на зарубежных рынках.

В то же время следует отметить и некоторые недостатки этого метода. Во-первых, необходимо собирать и постоянно обновлять требующую времени базу. Во-вторых, процесс исследования довольно трудоемкий. В-третьих, крайне важны системность и дисциплинированность, иначе рассылки просто не будут работать должным образом, а вы можете не получить желаемых результатов. Впрочем, это действительно очень недорогой или вообще бесплатный канал для получения лидов.

Создайте онлайн-коммьюнити

Прежде всего, речь идет о коммьюнити в телеграмм-каналах. В Украине особенно стремительный рост аудитории в Telegram связан с началом полномасштабной войны. Для многих украинцев этот мессенджер стал главным источником информации. Досадное обстоятельство, однако для бизнеса это все-таки плюс, ведь потенциальная аудитория существенно увеличилась. И с ней можно работать.

Фото 4 — Пять лайфхаков, как получать бесплатные лиды из интернета

Оптимальный способ создать и удерживать онлайн-коммьюнити – запустить собственный телеграмм-канал, в котором вы будете делиться актуальными новостями из жизни компании, продвигать собственные товары или услуги, взаимодействовать с аудиторией и постепенно ее увеличивать. Главное – это абсолютно бесплатно, а создание канала – дело буквально одной минуты. Конечно, чтобы он работал, необходимо регулярно публиковать качественный и актуальный для вашей аудитории контент. Плюс сообщество нужно дополнительно расширять, особенно в начале. Но результаты того стоят!

Используйте контент-маркетинг

Контент-маркетинг — отличный способ привлечь внимание потенциальных клиентов к вашему бизнесу с помощью интересного и полезного контента. Он помогает продемонстрировать свою экспертность, построить доверие и создать долгосрочные отношения с аудиторией. Если вы даете клиентам что-нибудь ценное, они будут готовы поделиться с вами своими контактными данными или выполнить другое целевое действие: подписаться на рассылку, присоединиться к телеграмм-каналу и т.д.

Фото 5 — Пять лайфхаков, как получать бесплатные лиды из интернета

В первую очередь мы всегда рекомендуем клиентам создать и активно вести тематический блог на сайте. Он позволяет не только продемонстрировать свою экспертизу и опыт, но и дополнительно улучшить SEO-показатели, используя дополнительные ключевые слова, которым не нашлось места на основных страницах сайта.

Конечно, можно размещать гостевые публикации на сторонних сайтах, чтобы охватить большую аудиторию и вместе с тем получить входящие ссылки с авторитетных ресурсов. Это еще одно важное преимущество с точки зрения SEO-продвижения. Да, порой такие гостевые публикации платные, но действительно качественные материалы обычно охотно публикуют совершенно бесплатно.

Вместо выводов

Очевидно, что ни один из этих методов и лайфхаков не на 100% бесплатный. Все они требуют времени, усилий и привлечения соответствующих специалистов. Однако, если выстроить правильную стратегию, распределить обязанности и корректно расставить акценты, общие затраты будут относительно малы, а результаты очень показательны!

Каждый из этих методов мы активно используем для продвижения бизнеса наших клиентов и услуг. Можем на своем примере подтвердить, что они работают. В соотношении «цена-качество» это действительно отличный вариант. Да, это не замена SEO-продвижению или контекстной рекламе, но очень эффективное и бюджетное дополнение вашей маркетинговой стратегии. А главное – вы можете начать использовать перечисленные инструменты уже сегодня.