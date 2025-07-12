Украина привлекла около 11 миллиардов евро: итоги URC-2025

Состоявшаяся в Риме конференция по восстановлению Украины URC-2025 стала рекордной по масштабам: более 6 тысяч участников из 70 стран, около 200 подписанных соглашений и меморандумов на общую сумму примерно 11 миллиардов евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, основная цель – превратить эти соглашения в конкретные инвестиционные проекты, прежде всего в реальном секторе экономики. Ключевой темой конференции была поддержка частного бизнеса. В частности, было подписано соглашение о создании крупнейшего европейского фонда для инвестирования в восстановление Украины.

К его формированию присоединяются четыре страны и ведущие банки развития. Украина настаивает на равноправном участии в управлении фондом и приоритете национальных потребностей.

Еще один финансовый результат URC-2025 — новый пакет помощи в рамках инвестрамки UIF более чем на 2 миллиарда евро Отдельно Нидерланды предоставили 300 миллионов евро, а Швейцария — около 5 миллиардов евро помощи, рассчитанной на 10 лет.

Сильную поддержку показали Соединенные Штаты: в Рим прибыла одна из самых больших делегаций за всю историю — представители частного бизнеса и правительственной финансовой корпорации DFC. Уже подписано ключевое инвестиционное соглашение с Украиной.

Оборонная индустрия была одной из центральных тем конференции. Речь шла о совместных предприятиях, локализации производства, новых технологиях в сфере дронов, ПВО и систем радиоэлектронной борьбы.

Впервые конференция включала в себя полноценную промышленную адженду. Компания NovaSklo подписала соглашение с международными партнерами о строительстве завода флоат стекла. Индустриальный парк "Белая Церковь" договорился с итальянской компанией Gualapack о создании нового производства.

Министерство экономики подписало соглашение с UNIDO на сумму 188 миллионов долларов о передаче технологий и создании предприятий вместе с японскими компаниями.

"На вопрос инвесторов: что Украина может предложить уже сейчас? - наш ответ: лучшие условия для тех, кто заходит первым", - подытожила Свириденко.

Напомним, что во время URC 2025 Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании по развитию рынка капитала.