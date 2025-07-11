Итальянцы инвестируют 12 млн евро в завод в Белой Церкви: что будет производить

11 июля в Риме индустриальный парк «Белая Церковь» подписал договор с «Гуалапак Украиной», дочерней компанией итальянской GUALA PACK SPA, о строительстве комплекса промышленных зданий общей площадью 10 тыс. кв. м.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, в новые помещения в Белой Церкви будет релоцирован завод, который работал недавно в Сумах и был частично перезапущен на арендованных площадях в Тернопольской области. Завод производит упаковку для пищевой промышленности.

Строительство и подводка инженерных сетей в Белой Церкви займет около 12 месяцев. Все здания будут строиться с нуля с учетом инфраструктурных потребностей компании. Объем инвестиций компании в этот проект составит около 12 миллионов евро.

Индустриальный парк «Белая Церковь» имеет 19 резидентов.

В апреле 2025 года на территории индустриального парка Белая Церковь финская компания Peikko Group Corporation объявила о вводе в эксплуатацию завода по производству бетонных соединений и композитных конструкций.