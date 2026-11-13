- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Потери врага по состоянию на 13 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2590 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1724 сутки полномасштабной войны составляют 1 618 920 человек.
Потери России в войне на 13 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;
- танков – 12 472 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 731 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 52 322 (+44) ед;
- РСЗО – 2 271 (+2) ед.;
- средств ПВО – 1 756 (+0) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3136 (+6) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469) ед;
- специальной техники – 4 905 (+6) ед.
Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 13 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 80 враждебных БпЛА типа Shahed (39 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.