Потери врага по состоянию на 13 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2590 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1724 сутки полномасштабной войны составляют 1 618 920 человек.

Потери России в войне на 13 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 ноября потеряла:

личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;

танков – 12 472 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 731 (+11) ед;

артиллерийских систем – 52 322 (+44) ед;

РСЗО – 2 271 (+2) ед.;

средств ПВО – 1 756 (+0) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3136 (+6) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469) ед;

специальной техники – 4 905 (+6) ед.

Пораженные воздушные цели врага по состоянию на 13 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 80 враждебных БпЛА типа Shahed (39 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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