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Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2026 года
Продолжается 1724-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 ноября 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, в том числе сбросил 232 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 6842 дрона-камикадзе и совершили 2227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Уланово, Малая Корчаковка, Фотовыж, Лужки, Свободная Слобода, Мирополье, Писаревка, Белокопытово и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Храповщина, Лужки, Иволжанское, Вакаловщина и Писаревка.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.
На Северо-Слобожанском направлении враг активных действий не проводил.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в направлении Красноярского.
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили четыре атаки в районах Надежды, Новосергеевки и Кременной.
На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районе Ямполя.
На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Ижевки.
На Константиновском направлении зафиксировано 13 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Роскошного, Николайполья и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 11 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Доброполье, Свободного и Новогришиного.
На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.
На Гуляйпольском направлении отражены девять атак захватчиков в районах Терноватого, Долинки и Белогорья.
На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки кафиры активных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Слава Украине!
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