Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2026 года

Продолжается 1724-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, в том числе сбросил 232 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 6842 дрона-камикадзе и совершили 2227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Уланово, Малая Корчаковка, Фотовыж, Лужки, Свободная Слобода, Мирополье, Писаревка, Белокопытово и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Храповщина, Лужки, Иволжанское, Вакаловщина и Писаревка.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении враг активных действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в направлении Красноярского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Попытки продвинуться остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили четыре атаки в районах Надежды, Новосергеевки и Кременной.

На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районе Ямполя.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Ижевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 13 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Роскошного, Николайполья и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 11 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Доброполье, Свободного и Новогришиного.

На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении отражены девять атак захватчиков в районах Терноватого, Долинки и Белогорья.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки кафиры активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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