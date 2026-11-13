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Втрати ворога станом на 13 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 590 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1724 добу повномасштабної війни становлять 1 618 920 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 618 920 (+2 590) осіб;
- танків – 12 472 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 731 (+11) од.;
- артилерійських систем – 52 322 (+44) од.;
- РСЗВ – 2 271 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 756 (+0) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 136 (+6) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 607 083 (+1 160) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 174 307 (+469) од.;
- спеціальної техніки – 4 905 (+6) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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