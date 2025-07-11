Італійці інвестують 12 млн євро у завод у Білій Церкві: що вироблятиме

11 липня у Римі індустріальний парк «Біла Церква» підписав договір з «Гуалапак Україна», дочірньою компанією італійської GUALA PACK S.P.A., щодо будівництва комплексу промислових будівель загальною площею 10 тис. кв. м.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, у нові приміщення у Білій Церкві буде релоковано завод, який працював донедавна в Сумах та був частково перезапущений на орендованих площах у Тернопільській області. Завод виробляє упаковку для харчової промисловості. На підприємстві наразі працюють близько 300 людей з середньою зарплатою 30 тисяч гривень

Будівництво та підведення інженерних мереж у Білій Церкві займе близько 12 місяців. Усі будівлі будуть зводитись з нуля з урахуванням інфраструктурних потреб компанії. Обсяг інвестицій компанії у цей проект становитиме близько 12 мільйонів євро.

Індустріальний парк «Біла Церква» наразі має 19 резидентів.

У квітні 2025 року на території індустріального парку «Біла Церква» фінська компанія Peikko Group Corporation оголосила про введення в експлуатацію заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій.