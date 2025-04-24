На Київщині фінська компанія Peikko готується до запуску заводу бетонних конструкцій (ФОТО)

24 квітня на території індустріального парку "Біла Церква" фінська компанія Peikko Group Corporation ввела в експлуатацію промислову будівлю майбутнього заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій. Заплановані інвестиції у розвиток нового заводу складають 3 млн євро протягом 2 років.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, ввезення обладнання триватиме протягом травня, після чого на заводі почнеться виробництво продукції для потреб будівельної галузі. На новому підприємстві у Білій Церкві буде створено близько 50 робочих місць.

При ввезенні обладнання фінська компанія скористається податковими та митними стимулами для учасників індустріальних парків. Зокрема, можливістю звільнення від ПДВ та ввізного мита при імпорті обладнання.

Peikko Group Corporation має виробничі потужності у 12 країнах світу. В Україні компанія з 2023 року представлена дочірньою компанією "Пейко Україна", яка бере участь в проектах відбудови інфраструктури нашої країни.

Нагадаємо, Тернопільщина готується до запуску нового індустріального парку "Біо-лан", який спеціалізуватиметься на виробництві біоетанолу та біогазу. Проєкт реалізується в Лановецькій міській територіальній громаді та передбачає інвестиції у розмірі 110 мільйонів євро.