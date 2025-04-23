Завод із виробництва розчинної кави в Чорноморську виставили на продаж за понад 78 млн грн

Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) виставила на аукціон завод з виробництва розчинної кави, розташованого в місті Чорноморськ, на вул. Промислова, 14А. Одеської області. Станом на початок квітня стартова ціна лоту складає 78,48 млн грн.

Про це йдеться на сайті СЕТАМ.

Об’єкт має повну інфраструктуру для запуску виробництва: восьмиповерхову виробничу будівлю площею понад 7600 кв. м, насосну станцію, артезіанську свердловину, резервуари, градирні, тротуари, огорожу та інші промислові споруди.

Станом на сьогодні, заявку на участь у торгах подав лише один учасник.

Як зазначив генеральний директор СЕТАМ Роман Осадчук, продаж подібних активів не лише сприяє поверненню боргів, але й створює можливості для інвесторів дати друге життя промисловим об’єктам.

Також повідомляється, що будівлі належать боржнику, який є платником ПДВ. Земельна ділянка під заводом не є предметом продажу, проте перебуває в оренді до 2040 року.

Об’єкт має низку обтяжень, зокрема іпотечні договори та кілька арештів нерухомого майна, накладених як державними, так і приватними виконавцями.

Незважаючи на це, актив має значний потенціал для відновлення виробництва та залучення інвестора в агропромисловий сектор.

Додамо, за перший квартал Фонд державного майна України провів 130 приватизаційних аукціонів об’єктів малої приватизації на загальну суму 404,9 млн гривень, що на 13,8 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Найдорожчим об’єктом стало "Інформаційно-аналітичне агентство" — його фінальна ціна перевищила 41 млн грн.