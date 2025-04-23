Завод по производству растворимого кофе в Черноморске выставили на продажу свыше 78 млн грн

Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион завод по производству растворимого кофе, расположенного в городе Черноморск, по ул. Промышленная, 14А. Одесская область. По состоянию на начало апреля стартовая цена лота составляет 78,48 млн. грн.

Об этом говорится на сайте СЕТАМ.

Объект имеет полную инфраструктуру для запуска производства: восьмиэтажное производственное здание площадью более 7600 кв. м, насосную станцию, артезианскую скважину, резервуары, градирные, тротуары, ограждение и другие промышленные сооружения.

По состоянию на сегодняшний день заявку на участие в торгах подал только один участник.

Как отметил генеральный директор СЕТАМ Роман Осадчук, продажа подобных активов не только способствует возврату долгов, но и создает возможности для инвесторов дать вторую жизнь промышленным объектам.

Также сообщается, что здания принадлежат должнику, являющемуся плательщиком НДС. Земельный участок под заводом не является предметом продаж, однако находится в аренде до 2040 года.

Объект имеет ряд отягощений, в том числе ипотечные договоры и несколько арестов недвижимого имущества, наложенных как государственными, так и частными исполнителями.

Несмотря на это актив имеет значительный потенциал для возобновления производства и привлечения инвестора в агропромышленный сектор.

За первый квартал Фонд государственного имущества Украины провел 130 приватизационных аукционов объектов малой приватизации на общую сумму 404,9 млн гривен, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым дорогим объектом стало "Информационно-аналитическое агентство" — его финальная цена превысила 41 млн грн.