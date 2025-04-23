Фонд госимущества обнародовал результаты приватизационных аукционов за первый квартал: какой объект стал самым дорогим

За первый квартал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел 130 приватизационных аукционов объектов малой приватизации на общую сумму 404,9 млн гривен, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым дорогим объектом стало "Информационно-аналитическое агентство" — его финальная цена превысила 41 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Из общей суммы победных предложений на аукционах 78,0% пришлось на 12 единых имущественных комплексов на общую сумму 315,8 млн гривен. По состоянию на 31 марта 2025 поступления от приватизации государственного имущества составляют 205,72 млн гривен.

Самые масштабные объекты приватизации:

ЕМК ГП "Информационно-аналитическое агентство". Стартовая цена — 16 837 264 гривен, финальная — 41 700 000 гривен;

ГП "Черкасский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Стартовая цена — 7 668 940 гривен, финальная — 9 000 697 гривен;

ГП "Сельскохозяйственное предприятие "Земельный фонд". Стартовая цена — 7 944 943 гривен, финальная — 33 200 100 гривен.

Также в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ было направлено 1,89 млрд гривен от приватизации национализированного актива государственной доли в уставном капитале ООО "Аэрок".

Во втором квартале текущего года команда ФГИУ планирует выставить на онлайн-аукционы 168 объектов малой приватизации на общую сумму 749,1 млн гривен.

Кроме того, будут выставлены два объекта крупной приватизации:

государственный пакет акций в размере 99,99% уставного капитала публичного акционерного общества "Сумыхимпром";

100% уставного капитала Государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд".

Торги намечены на июнь 2025 года.

Напомним, 15 апреля состоялся онлайн-аукцион по приватизации недостроенной детской уронефрологической клиники в Киеве.