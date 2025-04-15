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Недостроенную детскую клинику в Киеве продали по цене, в 15 раз превышающей стартовую

больница, торги
Объект незавершенного строительства – детская уронефрологическая клиника. / Фонд госимущества

15 апреля прошел онлайн-аукцион по приватизации недостроенной детской уронефрологической клиники в Киеве. Клинику продали по цене, которая в 15 раз превышает первоначальную ставку.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Что известно об объекте и цене

Объект незавершенного строительства – детская уронефрологическая клиника на 80 коек, принадлежащая ГУ "Институт урологии имени академика О.Ф. Возианова НАМН Украины".

Стартовая цена составляла 7,5 миллионов гривен (без НДС), но в процессе торгов она выросла в 15 раз, достигнув 111 миллионов гривен (без НДС). С учетом НДС, общая сумма будет составлять 133,2 миллиона гривен.

Объект,  площадью 3943,5 м² находится в центре города Киева (ул. Обсерваторная 3/1), рядом с удобной транспортной развязкой и социальной инфраструктурой.

Высота здания составляет 16,5м. Фундамент выполнен в виде ленты из железобетона, наружные стены – кирпичные, а межэтажные перекрытия – железобетонные. Полы на перекрытиях покрыты цементом, а кровля – рубероидом.

Уровень строительной готовности 54,5%.

Земельный участок, на котором расположен объект приватизации, не является предметом купли-продажи, поэтому вопрос землепользования покупатель решает самостоятельно в установленном действующим законодательством порядке после перехода к покупателю права собственности на объект приватизации. Отмечается, что площадь земельного участка – 0,6266 га.

Что известно о победителе

Победителем торгов стало ООО "Згода".

Согласно данным Opendatabot, общество было основано в 1996 году.

Юридический адрес: 27000, Украина, Кировоградская область, Добровеличковский район, поселок городского типа Добровеличковка, улица Центральная, дом 84.

Уставный капитал: 88200 грн.

Основной вид деятельности – выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур.

Другие виды деятельности включают: выращивание овощей, бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов, разведение крупного рогатого скота, свиней, вспомогательная деятельность в растениеводстве и животноводстве, послеурожайная деятельность, рыболовство, производство мяса, масла, продуктов мука а также другая профессиональная и научная деятельность.

Конечные бенефициарные владельцы:

  • Соловчук Виктор Михайлович.
  • Соловчук Лариса Ивановна.
  • Соловчук Леонид Викторович.
  • Соловчук Евгений Викторович.
  • Соловчук Иван Михайлович.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества Украины объявил о приватизационном аукционе по продаже Ивано-Франковского научно-исследовательского и проектного института землеустройства.

Автор:
Ольга Опенько