Банкоматы, терминалы, склады возле метро: активы АТ "Банк Січ" на 16,44 млн грн выставлены на повторные торги

Фонд гарантирования вкладов продает активы АО "Банк Січ", среди которых — более 1000 кв. м складских помещений у метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Что известно о торгах и активах

18 февраля 2025 г. в системе Prozorro.Продажи состоятся повторные торги активов АО "Банк Січ", находящегося в ликвидации Фонда гарантирования вкладов.

Лот включает в себя коммерческую недвижимость в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м.

Среди активов, выставленных на продажу:

группа нежилых помещений первого этажа общей площадью 5,9 кв. м и помещение третьего этажа площадью 1062,6 кв. м по адресу: Киев, ул. Прицака Емельяна (Кржижановского), 4, расположенные у станции метро "Академгородок";

группа нежилых помещений первого этажа общей площадью 5,9 кв. м и помещение третьего этажа площадью 1062,6 кв. м по адресу: Киев, ул. Прицака Емельяна (Кржижановского), 4, расположенные у станции метро "Академгородок"; основные средства, среди которых офисная техника, мебель, банкоматы, терминалы и т.п. – всего 1081 позиция.

Начальная цена лота составляет 16,44 млн грн.

Отмечается, что торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, вырученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк Січ".

Что известно о банке

АО "Банк Січ" был универсальным банком, основанным в 2011 году и прекратил свою деятельность в 2022 году.

По решению НБУ в 2022 году банк был признан неплатежеспособным и лишен банковской лицензии, тогда же началась процедура ликвидации банка.

О реализации активов

Напомним, по результатам аукционов в январе 2025 года сумма реализации активов находящихся в ликвидации банков составила 34,5 млн грн. В системе Prozorro.Продажи было объявлено 836 аукционов, организованных Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Добавим, с 13 по 17 января, в системе Prozorro.Продажи была запланирована реализация активов девяти банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составляет 14,25 млрд. грн.