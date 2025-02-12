Банкомати, термінали, склади біля метро: активи Банку Січ на 16,44 млн грн виставлено на повторні торги

Фонд гарантування вкладів продає активи АТ “Банк Січ”, серед яких — понад 1000 кв. м складських приміщень біля метро в Києві.

Про це інформує пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Що відомо про торги та активи

18 лютого 2025 року в системі Prozorro.Продажі відбудуться повторні торги активів АТ "Банк Січ", що перебуває в ліквідації Фонду гарантування вкладів.

Лот включає комерційну нерухомість у Києві загальною площею 1068,5 кв. м.

Серед активів, виставлених на продаж:

група нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 5,9 кв. м та приміщення третього поверху площею 1062,6 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Пріцака Омеляна (Кржижановського), 4, що розташовані біля станції метро "Академмістечко";

група нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 5,9 кв. м та приміщення третього поверху площею 1062,6 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Пріцака Омеляна (Кржижановського), 4, що розташовані біля станції метро "Академмістечко"; основні засоби, серед яких офісна техніка, меблі, банкомати, термінали тощо – всього 1081 позиція.

Початкова ціна лоту становить 16,44 млн грн.

Зазначається, що торги відбудуться за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, крім позичальників та поручителів за кредитом, а також крім осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів АТ "Банк Січ".

Що відомо про "Банк Січ"

АТ "Банк Січ" був універсальним банком, заснованим у 2011 році та припинив свою діяльність у 2022 році.

За рішенням НБУ в 2022 році банк було визнано неплатоспроможним і позбавлено банківської ліцензії, тоді ж почалась процедура ліквідації банку.

Про реалізацію активів

Нагадаємо, за результатами аукціонів у січні 2025 року сума реалізації активів банків, що перебувають у ліквідації, склала 34,5 млн грн. У системі Prozorro.Продажі було оголошено 836 аукціонів, організованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Додамо, з 13 по 17 січня, у системі Prozorro.Продажі було заплановано реалізацію активів дев’яти банків,що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова ціна лотів становить 14,25 млрд грн.