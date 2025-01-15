Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи дев'яти банків на суму понад 14 мільярдів гривень

Цього тижня, з 13 по 17 січня, у системі Prozorro.Продажі заплановано реалізацію активів дев’яти банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова ціна лотів становить 14,25 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі ФГВФО.

Найбільшу частину виставлених активів становлять права вимоги за кредитами – їхня вартість складає 14 мільярдів гривень.

Також на продаж запропоновано об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, транспортні засоби та інші основні засоби на суму 195,05 мільйона гривень, а також дебіторську заборгованість перед банками на 47,70 мільйона гривень.

Банки та виставлені активи

Серед банків, активи яких будуть виставлені на торги, найбільшу частку займає АТ "МР банк" (колишній Сбербанк). Його активи оцінюються в 7,20 мільярда гривень, з яких 7,17 мільярда – це права вимоги за кредитами, 25,70 мільйона – об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспорт та інші засоби, а 8,73 мільйона гривень – дебіторська заборгованість.

Промінвестбанк виставляє активи на загальну суму 6,01 мільярда гривень. З них права вимоги за кредитами складають 5,87 мільярда гривень, а нерухоме майно, земельні ділянки та інші активи оцінюються в 145,31 мільйона гривень.

Мегабанк реалізовує активи на суму понад 504 мільйони гривень. Права вимоги за кредитними договорами становлять 494,26 мільйона гривень, а нерухомість та інші засоби – 9,95 мільйона гривень.

Банк "Форвард" пропонує активи на 464,56 мільйона гривень. З цієї суми 462,53 мільйона припадає на права вимоги за кредитами, а 2,03 мільйона – на інші активи.

АКБ "Конкорд" планує реалізувати активи на 34,70 мільйона гривень, з яких дебіторська заборгованість становить 27 мільйонів гривень, а права вимоги за кредитами – 7,69 мільйона гривень.

"Айбокс банк" виставляє активи на 17,15 мільйона гривень. Основну частину складають нерухоме майно та інші засоби – 12,07 мільйона гривень, а дебіторська заборгованість оцінена в 5,09 мільйона гривень.

Укрбудінвестбанк реалізовує активи на 6,83 мільйона гривень, з яких 6,41 мільйона – це дебіторська заборгованість, а 0,42 мільйона – права вимоги за кредитами.

Банк "Січ" пропонує активи на 1,17 мільйона гривень, із яких 1,07 мільйона – це права вимоги за кредитами, а 0,10 мільйона – дебіторська заборгованість.

"КСГ банк" виставляє на продаж дебіторську заборгованість на 0,36 мільйона гривень.

Повідомляється, що мета таких торгів – повернути кошти кредиторам банків, які ліквідуються, та зменшити витрати на їх утримання.

Зазначимо, що активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю. Станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебувало 54 неплатоспроможних банків. Балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 мільярда гривень. Проте їх оціночну вартість було визначено на рівні 92,3 мільярда гривень.