Неплатоспроможному Комінвестбанку шукають інвесторів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного “Комінвестбанку” з ринку.

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Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що відомство пропонує такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Повідомляється, що відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу.

Банки, попередньо кваліфіковані особи, а також особи, які мають намір пройти попередню кваліфікацію в Національному банку України і планують взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою їх допуску до участі у відкритому конкурсі мають подати до ФГВФО документи, визначені умовами відкритого конкурсу, у строк до 16 грудня 2024 року. Перелік необхідних документів за посиланням.

У ФГВФО наголошують, що для забезпечення прозорості процесу відкрито віртуальну кімнату даних, а також працює фізична кімната даних у банку. Інвестори та приймаючі банки зможуть ознайомитися з деталями та підготувати свої пропозиції.

Нагадаємо, 5 грудня НБУ ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк) до категорії неплатоспроможних.

На що розрахувати вкладникам

Нацбанк запевняє, що кожен вкладник банку отримає компенсацію в повному розмірі своїх вкладів, включно з нарахованими відсотками, станом на кінець дня, що передував початку процедури виведення банку з ринку. Загальна сума можливих виплат становить 432 млн грн.

Обсяг високоліквідних активів банку на 4 грудня 2024 року становив 890 млн грн, що включає облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитні сертифікати.

Зазначимо, що активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю. Станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебувало 54 неплатоспроможних банків.

Балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 мільярда гривень. Проте їх оціночну вартість було визначено на рівні 92,3 мільярда гривень.

Утім, фактично за ці активи було отримано лише 21,2 мільярда гривень. Таким чином, вартість продажу склала всього 3,4% їхньої балансової вартості та 23% оціночної вартості.