Неплатежеспособному Коминвестбанку ищут инвесторов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного Коминвестбанка с рынка.

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Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что ведомство предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Сообщается, что открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

Банки, предварительно квалифицированные лица, а также лица, намеренные пройти предварительную квалификацию в Национальном банке Украины и планируют принять участие в выводе неплатежеспособного банка с рынка, с целью их допуска к участию в открытом конкурсе должны подать в ФГВФЛ документы, определенные условиями открытого конкурса, в срок по 16 декабря 2024 года. Список необходимых документов по ссылке.

В ФГВФЛ подчеркивают, что для обеспечения прозрачности процесса открыта виртуальная комната данных, а также работает физическая комната данных в банке. Инвесторы и принимающие банки могут ознакомиться с деталями и подготовить свои предложения.

Напомним, 5 декабря НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" ( Коминвестбанк) в категорию неплатежеспособных.

На что рассчитать вкладчикам

Нацбанк уверяет, что каждый вкладчик банка получит компенсацию в полном размере своих вкладов, включая начисленные проценты, по состоянию на конец дня, предшествовавшего началу процедуры вывода банка с рынка. Общая сумма возможных выплат составляет 432 млн. грн.

Объем высоколиквидных активов банка на 4 декабря 2024 составил 890 млн грн, что включает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитные сертификаты.

Отметим, что активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью По состоянию на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находилось 54 неплатежеспособных банков.

Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен.

Впрочем, фактически за эти активы было получено всего 21,2 миллиарда гривен. Таким образом, стоимость продажи составила всего 3,4% их балансовой стоимости и 23% оценочной стоимости .