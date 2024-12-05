НБУ отнес Коминвестбанк в категорию неплатежеспособных: что будет с вкладчиками

5 декабря Национальный банк Украины принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" (Коминвестбанк) в категорию неплатежеспособных.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По состоянию на 1 ноября 2024 года доля банка на рынке составила всего 0,04% всех активов платежеспособных банков, поэтому это решение не повлияет на стабильность банковского сектора страны.

Решение об отнесении к неплатежеспособным было принято из-за ряда факторов, а именно:

Невыполнение банком требований законодательства и нормативно правовых актов НБУ;

Продолжение рисковой деятельности после отнесения банка в категорию проблемных в августе 2024 года;

Систематическое представление недостоверной информации и отчетности для сокрытия реального финансового положения;

Бездействие менеджмента и владельцев, которые не приняли меры по избежанию неплатежеспособности.

В НБУ напоминают, что 8 августа банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также — систематического представления недостоверной информации.

С тех пор банк продолжал рисковую деятельность и не принимал надлежащих мер по исправлению ситуации.

На что рассчитать вкладчикам

Нацбанк уверяет, что каждый вкладчик банка получит компенсацию в полном размере своих вкладов, включая начисленные проценты, по состоянию на конец дня, предшествовавшего началу процедуры вывода банка с рынка. Общая сумма возможных выплат составляет 432 млн. грн.

Объем высоколиквидных активов банка на 4 декабря 2024 составил 890 млн грн, что включает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитные сертификаты.

Отметим, что активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, которые существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью. По состоянию на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находились 54 неплатежеспособных банка.

Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен.

Впрочем, фактически за эти активы было получено 21,2 миллиарда гривен. Таким образом, стоимость продажи составила всего 3,4% их балансовой стоимости и 23% оценочной стоимости.