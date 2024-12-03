ФГВФЛ ответил на претензии Госаудитслужбы по обесцениванию активов банков: подает в суд

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в суд иск против Государственной аудиторской службы относительно нарушения процедур проверки, результаты которой были объявлены накануне.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Как говорится в сообщении фонда, распространенные ГАСУ комментарии относительно цен продажи активов неплатежеспособных банков являются выборочными и необоснованными, поскольку контролирующее ведомство не учло ряд ключевых позиций, что "в корне исказило реальную картину".

В ФГВ говорят, что существуют безоговорочные факторы, определяющие результат торгов и экономическую суть продажи банковских активов. В частности, результат продаж всегда зависит от качества актива.

"В тех неплатежеспособных банках, где достаточно качественных активов, расчеты с кредиторами достигают 100%. Там, где кредиты не платятся 7, 8, 9 лет, отсутствует залоговое имущество, есть другие отягощающие факторы, актив по всем законам логики не может стоить хоть сколько-либо приличную цену", — аргументируют в фонде.

Также там указывают, что всегда выставляют активы на первые аукционы за 100% балансовой или оценочной стоимости, причем именно за ту стоимость, которая является большей этих двух величин.

"Они выставляются на прозрачные, открытые торги, однако инвестор всегда платит столько, сколько актив реально стоит. Любые предположения о потере стоимости активов при продаже абсолютно безосновательны. Потеря стоимости происходит до момента признания банка неплатежеспособным", — отмечается в сообщении.

Соответственно, ввиду этого даже при абсолютно одинаковых условиях оценки и продажи одни активы продаются за 100% балансовой стоимости и более (как, например, комплекс недвижимости Проминвестбанка, реализованный на первых же торгах с конверсией в 166%), другие же продаются значительно дешевле балансовой стоимости.

Фонд гарантирования подчеркивает, что никакая оценочная стоимость не заставит инвестора заплатить за актив больше, чем он готов, и это очевидный факт. В то же время все обвинения в том, что цена продажи активов ниже балансовой и оценочной, там называют предвзятыми.

Напомним, что 2 декабря Госаудитслужба сообщила, что провела аудит, по результатам которого заявила, что общая цена продажи активов ликвидируемых банков на проанализированных аукционах составила лишь 3,4% их балансовой стоимости, или же 23% оценочной стоимости.

Из-за этого, соответственно, неплатежеспособные банки под управлением ФГВ и в итоге их кредиторы, по мнению ГАСУ, недополучили десятки миллиардов гривен. В частности, было подсчитано, что при завершении ликвидации банков ФГВФЛ списал в общей сложности 47,5 миллиарда гривен их задолженности перед кредиторами. В ведомстве также добавили, что "передали материалы аудита правоохранителям".