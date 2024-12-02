Госаудитслужба озвучила масштабы обесценивания активов банков-банкротов при продаже Фондом гарантирования

Активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, которые существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью, указывают в Государственной аудиторской службе.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Как отмечают в ведомстве по результатам аудита, проведенного в ФГВ, такая ситуация повлекла за собой недополучение в полном объеме вкладчиками и другими кредиторами банков десятков миллиардов гривен.

Отмечается, что на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находились 54 неплатежеспособных банков. Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен.

Впрочем, фактически за эти активы было получено 21,2 миллиарда гривен. Таким образом, стоимость продажи составила всего 3,4% их балансовой стоимости и 23% оценочной стоимости.

Примером обесценения стоимости имущества банков-банкротов названа продажа пула активов трех финучреждений всего за 124,6 миллиона гривен, тогда как оценочная стоимость только одного бизнес-центра в областном центре, входившим в лот, составила 228 миллионов гривен.

В Госаудитслужбе выявили, что ситуация с недополучением денег от проданных активов привела к списанию Фондом гарантирования 47,5 миллиарда гривен дебиторской задолженности банкам, которые ныне уже ликвидированы как юрлица. При этом ведомство без подробностей добавляет, что " материалы аудита переданы в правоохранительные органы".

Напомним также, что недавно Фонд гарантирования вкладов получил новую полноценную руководительницу. Светлану Рекрут заменила работающая в фонде с 2017 года Ольга Билай, с 2019 года занимавшая должность ее заместительницы.

Источник фото: ua.depositphotos.com