Фонд гарантирования вкладов получил новую полноценную руководительницу

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначил директором-распорядителем с 11 ноября Ольгу Билай, которая с 18 июля временно исполняла соответствующие обязанности. Об этом говорится в сообщении фонда.

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В июле, напомним, завершился срок полномочий предыдущей руководительницы ФГВ Светланы Рекрут. Согласно закону, он составляет пять лет. Билай, работающая в фонде с 2017 года, с 2019 года занимала должность заместительницы директора-распорядителя.

До этого с конца 2014 года по 2017 год она работала заместительницей директора департамента реструктуризации задолженности и взыскания в государственном Ощадбанке, а в 2013-2014 годах – замдиректора департамента проблемных активов корпоративного бизнеса банка "Надра" (с июня 2015 года находится в процессе ликвидации).

Ранее, в 2007-2013 годах, Билай работала в бывшем уже Сведбанке по направлениям корпоративного бизнеса, а также финансовой реструктуризации и взыскания проблемных кредитов, а в 2002-2007 годах — специалистом управления корпоративного финансирования в Первом украинском международном банке.

"Для нас важно сохранить и развить наработки фонда по усилению устойчивости системы гарантирования вкладов и сохранению доверия общества к банковской системе. Среди ключевых задач, которые мы ставим перед собой, — реформирование системы гарантирования в соответствии с европейскими требованиями, учитывая перспективы членства Украины в ЕС", — отметила Билай в комментарии по поводу своего нового назначения.

В частности, по ее словам, ФГВ продолжит движение к распространению гарантий на юридические лица и отдельные небанковские финансовые учреждения, а также будет последовательно работать над развитием действенной системы раннего реагирования.

Кроме того, руководитель учреждения заверила, что продолжит доведение до окончательных судебных решений требований к экс-владельцам обанкротившихся банков и возмещение ущерба, нанесенного российской агрессией, для расчетов с кредиторами банков и государством.