В октябре Фонд гарантирования вкладов продал активов на 195 млн. гривен

В октябре Фонд гарантирования вкладов реализовал активов на сумму свыше 195 млн. грн., что превышает показатель предыдущего месяца в пять раз и делает октябрь одним из самых результативных месяцев в этом году.

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Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Всего фонд объявил 371 аукцион на платформе Prozorro. Продажи, из которых успешными стали 73. Сумма продажи активов составила 194,6 млн грн.

Что принесло основные доходы

Основная часть дохода от продаж — 141,6 млн грн или 73% — составила права требования по кредитам и находившаяся на балансе банков дебиторская задолженность.

Остальные включали недвижимое имущество (47 млн грн), земельные участки (2,1 млн грн), основные средства (1,9 млн грн), транспорт (1,8 млн грн) и пул активов одного банка (0,26 млн грн). .

Наибольшие объемы продаж были связаны с активами таких банков:

Проминвестбанк – 151,7 млн грн;

МР банк – 22,0 млн грн;

Мегабанк – 10,5 млн грн;

АКБ "Конкорд" – 5,8 млн грн;

Укрстройинвестбанк – 2,9 млн грн;

Банк Сичь – 1,4 млн грн;

Дельта банк – 0,2 млн грн;

Банк Форвард – 0,005 млн грн.

По состоянию на конец октября поступили оплаты за 46 лотов на сумму 37,8 млн. грн., тогда как средства за 27 лотов на 156,8 млн. грн. еще ожидаются. В случае отказа победителя аукциона от оплаты его гарантийный взнос аннулируется, а право на приобретение переходит к следующему участнику с самым высоким предложением.

Вырученные средства будут направлены на расчеты с кредиторами банков, находящимися на этапе ликвидации.

В фонде отметили, что участие в торгах доступно всем желающим, за исключением заемщиков и поручителей по выставленным на торги кредитам, а также граждан и компаний, связанных с РФ.

Добавим, что в 2023 году малая приватизация принесла в государственный бюджет более 2,6 млрд гривен, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украину поступит 4 млрд гривен.