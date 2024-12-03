ФГВФО відповів на претензії Держаудитслужби щодо знецінення активів банків: подає до суду

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав до суду позов проти Державної аудиторської служби щодо порушення процедур перевірки, про результати якої було оголошено напередодні.

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Як ідеться у повідомленні фонду, розповсюджені ДАСУ коментарі щодо ціни продажу активів неплатоспроможних банків є вибірковими та необґрунтованими, оскільки контролююче відомство не врахувало низку ключових позицій, що "докорінно спотворило реальну картину".

У ФГВ кажуть, що існують беззаперечні фактори, які визначають результат торгів та економічну суть продажу банківських активів. Зокрема, результат продажу завжди залежить від якості активу.

"У тих неплатоспроможних банках, де достатньо якісних активів, розрахунки з кредиторами сягають 100%. Там, де кредити не платяться 7, 8, 9 років, відсутнє заставне майно, є інші обтяжувальні фактори, актив за усіма законами логіки не може коштувати бодай якусь пристойну ціну", - аргументують у фонді.

Також там вказують, що завжди виставляють активи на перші аукціони за 100% балансової або оціночної вартості, причому саме за ту вартість, що є більшою з цих двох величин.

"Вони виставляються на прозорі, відкриті торги, проте інвестор завжди платить стільки, скільки актив реально коштує. Будь-які припущення про втрату вартості активів при продажі абсолютно безпідставні. Втрата вартості відбувається до моменту визнання банку неплатоспроможним", - наголошується в повідомленні.

Відповідно, через це навіть за абсолютно однакових умов оцінки та продажу одні активи продаються за 100% балансової вартості та вище (як, наприклад, комплекс нерухомості Промінвестбанку, що був реалізований з перших же торгів з конверсією у 166%), а інші ж продаються значно дешевше за балансову вартість.

Фонд гарантування підкреслює, що жодна оціночна вартість не змусить інвестора заплатити за актив більше, ніж він готовий, і це є очевидним фактом. Натомість всі звинувачення в тому, що ціна продажу активів є нижчою за балансову та оціночну, там називають упередженими.

Нагадаємо, що 2 грудня Держаудитслужба повідомила, що провела аудит, за результатами якого заявила, що вартість продажу на проаналізованих аукціонах з продажу активів банків, що ліквідуються, склала лише 3,4% їхньої балансової вартості, або 23% оціночної вартості.

Через це, відповідно, неплатоспроможні банки під управлінням ФГВ та зрештою їхні кредитори, на думку ДАСУ, недоотримали десятки мільярдів гривень. Зокрема, було підраховано, що при завершенні ліквідації банків ФГВФО списав загалом 47,5 мільярда гривень їхньої заборгованості перед кредиторами. У відомстві також додали, що "передали матеріали аудиту до правоохоронців".