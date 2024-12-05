НБУ відніс Комінвестбанк до категорії неплатоспроможних: що буде з вкладниками

5 грудня Національний банк України ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк) до категорії неплатоспроможних.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Станом на 1 листопада 2024 року частка банку на ринку становила лише 0,04% від усіх активів платоспроможних банків, тому це рішення не вплине на стабільність банківського сектору країни.

Рішення про віднесення до неплатоспроможних було прийняте через ряд факторів, а саме:

Невиконання банком вимог законодавства та нормативно-правових актів НБУ;

Продовження ризикової діяльності після віднесення банку до категорії проблемних у серпні 2024 року;

Систематичне подання недостовірної інформації та звітності для приховування реального фінансового стану;

Бездіяльність менеджменту та власників, які не вжили заходів для уникнення неплатоспроможності.

В НБУ нагадують, що 8 серпня банк було віднесено до категорії проблемних через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, недостатні доходи, а також - систематичне подання недостовірної інформації.

З того часу банк продовжував ризикову діяльність і не вживав належних заходів для виправлення ситуації.

На що розрахувати вкладникам

Нацбанк запевняє, що кожен вкладник банку отримає компенсацію в повному розмірі своїх вкладів, включно з нарахованими відсотками, станом на кінець дня, що передував початку процедури виведення банку з ринку. Загальна сума можливих виплат становить 432 млн грн.

Обсяг високоліквідних активів банку на 4 грудня 2024 року становив 890 млн грн, що включає облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та депозитні сертифікати.

Зазначимо, що активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю. Станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебувало 54 неплатоспроможних банків.

Балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 мільярда гривень. Проте їх оціночну вартість було визначено на рівні 92,3 мільярда гривень.

Утім, фактично за ці активи було отримано лише 21,2 мільярда гривень. Таким чином, вартість продажу склала всього 3,4% їхньої балансової вартості та 23% оціночної вартості.