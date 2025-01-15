Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы девяти банков на сумму более 14 миллиардов гривен

На этой неделе, с 13 по 17 января, в системе Prozorro.Продажи запланирована реализация активов девяти банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составляет 14,25 млрд. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Наибольшую часть выставленных активов составляют права требования по кредиту – их стоимость составляет 14 миллиардов гривен.

Также на продажу предложены объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспортные средства и другие основные средства на сумму 195,05 млн. грн., а также дебиторскую задолженность перед банками на 47,70 млн. грн.

Банки и выставленные активы

Среди банков, активы которых будут выставлены на торги, наибольшую часть занимает АО "МР банк" (бывший Сбербанк). Его активы оцениваются в 7,20 миллиарда гривен, из которых 7,17 миллиарда – это права требования по кредитам, 25,70 миллиона – объекты недвижимости, земельные участки, транспорт и другие средства, а 8,73 миллиона гривен – дебиторская задолженность. .

Проминвестбанк выставляет активы на общую сумму 6,01 миллиарда гривен. Из них права требования по кредиту составляют 5,87 миллиарда гривен, а недвижимое имущество, земельные участки и другие активы оцениваются в 145,31 миллиона гривен.

Мегабанк реализует активы на сумму более 504 миллионов гривен. Права требования по кредитным договорам составляют 494,26 миллиона гривен, а недвижимость и другие средства – 9,95 миллиона гривен.

Банк " Форвард " предлагает активы на 464,56 миллиона гривен. Из этой суммы 462,53 миллионов приходится на права требования по кредитам, а 2,03 миллиона — на другие активы.

АКБ " Конкорд " планирует реализовать активы на 34,70 миллионов гривен, из которых дебиторская задолженность составляет 27 миллионов гривен, а права требования по кредитам – 7,69 миллиона гривен.

" Айбокс банк " выставляет активы на 17,15 миллионов гривен. Основную часть составляют недвижимое имущество и другие средства – 12,07 миллионов гривен, а дебиторская задолженность оценена в 5,09 миллионов гривен.

Укрстройинвестбанк реализует активы на 6,83 миллиона гривен, из которых 6,41 миллиона – это дебиторская задолженность, а 0,42 миллиона – права требования по кредитам.

Банк "Січ" предлагает активы на 1,17 миллиона гривен, из которых 1,07 миллиона – это права требования по кредитам, а 0,10 миллиона – дебиторская задолженность.

"КСГ банк " выставляет на продажу дебиторскую задолженность на 0,36 миллиона гривен.

Сообщается, что цель таких торгов – вернуть средства кредиторам ликвидируемых банков и уменьшить расходы на их содержание.

Отметим, что активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, что существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью. По состоянию на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находились 54 неплатежеспособных банка. Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен.