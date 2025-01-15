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Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы девяти банков на сумму более 14 миллиардов гривен

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы девяти банков на сумму более 14 миллиардов гривен
ФГВФЛ выставил на продажу активы девяти банков

На этой неделе, с 13 по 17 января, в системе Prozorro.Продажи запланирована реализация активов девяти банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая начальная цена лотов составляет 14,25 млрд. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Наибольшую часть выставленных активов составляют права требования по кредиту – их стоимость составляет 14 миллиардов гривен.

Также на продажу предложены объекты недвижимого имущества, земельные участки, транспортные средства и другие основные средства на сумму 195,05 млн. грн., а также дебиторскую задолженность перед банками на 47,70 млн. грн.

Банки и выставленные активы

Среди банков, активы которых будут выставлены на торги, наибольшую часть занимает АО "МР банк" (бывший Сбербанк). Его активы оцениваются в 7,20 миллиарда гривен, из которых 7,17 миллиарда – это права требования по кредитам, 25,70 миллиона – объекты недвижимости, земельные участки, транспорт и другие средства, а 8,73 миллиона гривен – дебиторская задолженность. .

Проминвестбанк выставляет активы на общую сумму 6,01 миллиарда гривен. Из них права требования по кредиту составляют 5,87 миллиарда гривен, а недвижимое имущество, земельные участки и другие активы оцениваются в 145,31 миллиона гривен.

Мегабанк реализует активы на сумму более 504 миллионов гривен. Права требования по кредитным договорам составляют 494,26 миллиона гривен, а недвижимость и другие средства – 9,95 миллиона гривен.

Банк " Форвард " предлагает активы на 464,56 миллиона гривен. Из этой суммы 462,53 миллионов приходится на права требования по кредитам, а 2,03 миллиона — на другие активы.

АКБ " Конкорд " планирует реализовать активы на 34,70 миллионов гривен, из которых дебиторская задолженность составляет 27 миллионов гривен, а права требования по кредитам – 7,69 миллиона гривен.

" Айбокс банк " выставляет активы на 17,15 миллионов гривен. Основную часть составляют недвижимое имущество и другие средства – 12,07 миллионов гривен, а дебиторская задолженность оценена в 5,09 миллионов гривен.

Укрстройинвестбанк реализует активы на 6,83 миллиона гривен, из которых 6,41 миллиона – это дебиторская задолженность, а 0,42 миллиона – права требования по кредитам.

Банк "Січ" предлагает активы на 1,17 миллиона гривен, из которых 1,07 миллиона – это права требования по кредитам, а 0,10 миллиона – дебиторская задолженность.

"КСГ банк " выставляет на продажу дебиторскую задолженность на 0,36 миллиона гривен.

Сообщается, что цель таких торгов – вернуть средства кредиторам ликвидируемых банков и уменьшить расходы на их содержание.

Отметим, что активы неплатежеспособных банков продаются   Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, что существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью. По состоянию на начало апреля 2024 года в процессе ликвидации находились 54 неплатежеспособных банка. Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 миллиарда гривен. Однако их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко